La policía neerlandesa ha cifrado este viernes a primera hora en 62 el número de detenidos en Ámsterdam a raíz de los altercados que sucedieron al partido de fútbol entre el Ajax y el Maccabi. Las fuentes policiales afirman que están recopilando «la información verificada que pueda ser compartida» sobre lo ocurrido en el contexto previo, durante y después del partido celebrado anoche en la mencionada ciudad de los Países Bajos, lo que se detallará este mediodía en una rueda de prensa.

La policía de la capital neerlandesa ha informado que cinco personas han sido trasladadas al hospital con heridas. También se investigan informes sobre una posible situación de rehenes y de personas desaparecidas tras los ataques a los aficionados del equipo israelí, pero de momento no existe ninguna confirmación oficial.

El recién nombrado ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, se dispone a viajar a Países Bajos en una «misión diplomática urgente» tras el choque violento entre hinchas del equipo de fútbol israelí Maccabi Tel Aviv y manifestantes palestinos en Ámsterdam. «Sa'ar se reunirá con funcionarios del Gobierno holandés, incluido su homólogo en Exteriores», informó la oficina del ministro esta mañana. A lo largo de este viernes, Sa'ar ha mantenido contactos tanto con autoridades holandesas como con israelíes en el país o sus familiares.

Exteriores asegura que Sa'ar busca enfatizar en estos encuentros la necesidad de combatir el «antisemitismo», así como el «nuevo antisemitismo», que definió como «atacar a Israel, el derecho de Israel a existir o el derecho de Israel a defenderse». Esta última es la reivindicación habitual de Israel a la hora de referirse a su ofensiva en la Franja de Gaza, en la que han muerto más de 43.000 palestinos, o la guerra en Líbano contra Hizbulá, en la que más de 3.000 personas han perdido la vida.

Además, Sa'ar se reunirá en Amsterdam tanto con israelíes afectados por el incidente como con miembros de las comunidades judías locales. La información difundida indica que varios cientos de aficionados del Maccabi se habían reunido en la céntrica plaza Dam, donde también había manifestantes propalestinos, lo que derivó en enfrentamientos con más de medio centenar de detenidos. Al menos hay diez personas heridas, según Sa'ar, mientras que tres personas siguen desaparecidas tras los incidentes, sin que se conozca su nacionalidad.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, canceló la misión de rescate que iba a salir hacia Países Bajos, en la que iban a fletarse dos aviones para sacar a los israelíes de este país. «A la luz de la situación y de acuerdo a la recomendación de los profesionales, se ha decidido que no era necesario enviar una misión de rescate profesional», informó la oficina de Netanyahu. En su lugar, Israel tratará de proveer soluciones a través de la aviación civil. En este sentido, el ministro de Interior de Israel, Moshe Arbel, ha ordenado a las autoridades nacionales de inmigración a permitir a los israelíes que están en Ámsterdam y han perdido sus pasaportes a coger aviones utilizando otros documentos de viaje o fotocopias de sus pasaportes, según el diario local The Times of Israel.