El actor estadounidense Michael Keaton ha publicado un video en su perfil de Instagram en el que critica al expresidente Donald Trump y al propietario de la red social X, Elon Musk, porque, según dice, «no respetan a sus seguidores».

«Para algunos de ustedes, la mayoría jóvenes, que están pensando en asistir a un mitin con Musk y Trump… Realmente no los respetan, se ríen de ustedes a sus espaldas, piensan que son estúpidos», subraya el protagonista de 'Beetlejuice' (Bitelchús) en su mensaje. Trump y Musk «no quieren pasar el rato con ustedes. No tienen nada en común con ustedes. No son tus hermanos», subraya el actor que apoya la campaña de la demócrata Kamala Harris para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

El actor que se ha metido en la piel de 'Batman' recuerda a los seguidores de Trump y del millonario Musk, quien apoya al candidato republicano, que si ninguno de los dos respetan a sus seguidores «¿por qué asistir a uno de sus mítines?».

«Cuando Trump dijo hace años: Podría dispararle a alguien en la Quinta Avenida (de Nueva York) y aun así votaría por mí, básicamente lo que está diciendo es que estas personas son tan tontas y estúpidas que aun así votarían por él. No tienen ningún respeto por ti, créeme», reitera el actor en su mensaje político. Keaton, que ha tenido un gran éxito de taquilla con su reciente película 'Beetlejuice Beetlejuice' (Bitelchús Bitelchús), de Tim Burton, ha participado en algún acto de la campaña electoral de Kamala Harris en el estado de Pensilvania.