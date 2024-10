La vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, dijo el miércoles en un encuentro televisado con votantes indecisos que cree que su rival, el expresidente Donald Trump, es un fascista y un peligro para Estados Unidos.

Esta no fue la única crítica que Harris lanzó a Trump, ya que recalcó que muchos exempleados del magnate «lo han llamado no apto y peligroso». «Han dicho, en concreto, que tiene desprecio por la Constitución de Estados Unidos. Han dicho que nunca más debería servir como presidente de Estados Unidos. Sabemos que es por eso que Mike Pence no se presentó nuevamente con él (como vicepresidente)», dijo Harris.

Definir a su oponente como un autoritario está siendo une estrategia recurrente para la recta final de la campaña de Harris. Hoy mismo en Telemundo, durante su única entrevista a un medio en español, clasificó a Trump de «fascista hasta la médula».

En su entrevista con los votantes en la CNN también se le preguntó si creía que Trump era antisemita, a lo que Harris contestó: «Creo que Donald Trump es un peligro para el bienestar y la seguridad de Estados Unidos».

«Creo que Donald Trump es peligroso. Cuando tienes un presidente de Estados Unidos que le ha dicho, supongo que muchas veces en la Oficina Oval, a sus generales, en esencia, ¿por qué no pueden ser más como los generales de Hitler?», añadió.

Además, destacó que Trump «admira» a los dictadores y criticó su relación con líderes como el norcoreano Kim Jong-un o el ruso Vladímir Putin.