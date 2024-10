El presidente argentino, Javier Milei, recibió este lunes en la Casa Rosada al ex primer ministro británico Boris Johnson, que realiza una gira por la región. El encuentro, del que no han trascendido detalles y que no formaba parte de la agenda oficial del presidente suramericano, se extendió durante más de una hora y tuvo lugar en la sede del Ejecutivo en Buenos Aires.

La prensa local informó de que Johnson llegó a la reunión junto a una delegación de seis personas y con una copia de sus memorias, recientemente publicadas y que obsequió a Milei. Después del encuentro, el británico salió al famoso balcón de la sede presidencial para saludar a quienes se encontraban en la Plaza de Mayo. La visita de Johnson a la Argentina sigue a un viaje anterior en 2018, y se produce en la antesala a su presentación en el XII Seminario Picton-El Mercurio, que tendrá lugar este jueves en Chile. El ex primer ministro conservador (2019-2022) publicó la última semana 'Unleashed' ('Desencadenado'), un extenso libro en el que intenta lavar su imagen y se presenta como el hombre que hizo posible el Brexit.