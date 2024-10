El huracán Milton ha desatado el pánico en el estado de Florida, donde se espera que toque tierra a lo largo de esta madrugada. Nadal Nicolau, natural de Inca y que actualmente reside en Fort Lauderdale (cerca de Miami), se encuentra preparándose para la llegada de este acontecimiento atmosférico. Por ello, cuenta a Ultima Hora cómo está viviendo esta situación tan lejos de casa y cómo se prepara para el impacto de este ciclón tan peligroso.

Nadal, de 23 años, se fue a Estados Unidos a estudiar y ha señalado que ha tenido «algo de suerte» con este huracán. «Dentro de lo que cabe, a mí no me afectará tanto porque estoy viviendo en la costa este de Florida, a unos 30 minutos de Miami. Está previsto que Milton impacte con más fuerza en el oeste», ha explicado. Sin embargo, eso no significa que esté libre de peligro, ya que debe seguir las recomendaciones de seguridad que se han establecido en todo el estado. «Hay que llenar los coches de gasolina, tener suficiente agua y comida para unos días y apenas salir».

Hace unas dos semanas, Florida también vivió las consecuencias de Helene, otro huracán. Sin embargo, tal y como ha señalado el mallorquín, ahora la gente tiene verdadero miedo porque «Milton es muy poderoso. Y eso que los ciudadanos están acostumbrados a los huracanes. Pero esto es diferente. Muchos no habían visto que un ciclón creciera tanto en tan poco tiempo». Por ello, la gente se está preparando en sus viviendas para aguantar la fuerza de este ciclón.

«Están preocupados con lo que viene. Hay muchas que han evacuado sus casas porque se espera que sea de categoría 5. Los que se han quedado han puesto sacos de arena, han comprado grandes cantidades de agua y se han estado mentalizando para quedarse, seguramente, sin electricidad tras el paso del huracán», ha afirmado Nadal.

Por otro lado, al estar tan lejos de Mallorca, su familia sigue el avance de Milton con mucha preocupación, según ha indicado Nadal. «Ellos siempre están preocupados sin importar con qué fuerza impacte el huracán en tu zona. Al fin y al cabo, estás muy lejos de casa y eso afecta». El ciclón se desplaza con vientos de 260 kilómetros por hora y ráfagas muy fuertes, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Calificado por el NHC como enormemente peligroso, este fenómeno atmosférico ha obligado a emitir órdenes de evacuación para casi seis millones de personas, según varios medios estadounidenses.