El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió este martes a la Asamblea General de la ONU a no «apartar la mirada» ni «bajar la guardia» en su apoyo a Ucrania, hasta que consiga una «paz justa y duradera».

«¿Mantendremos nuestro apoyo para ayudar a Ucrania a ganar esta guerra y preservar su libertad o nos alejaremos, permitiendo que la agresión se renueve y que una nación sea destruida?», preguntó Biden a los asistentes en la Asamblea General de la ONU.

«Yo sé mi respuesta. No podemos cansarnos. No podemos apartar la mirada. Y no dejaremos de apoyar a Ucrania, no hasta que gane con una paz justa y duradera», se respondió el propio Biden, en lo que supone su último discurso ante este órgano como presidente.