Al menos 80 combatientes del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) murieron en enfrentamientos con el Ejército de Sudán y la Fuerza Conjunta (FC) que le respalda en la ciudad de Al Fasher, capital del estado de Darfur Norte, en el oeste de Sudán, informaron este viernes comunicados castrenses.

El enfrentamiento tuvo lugar ayer jueves y duró cinco horas después de que las FAR atacaran Al Fasher, donde el Ejército y la FC, integrada por facciones armadas y grupos tribales, lanzaron «un gran ataque» que generó a los paramilitares «grandes pérdidas humanas y de munición» que les obligó a abandonar la localidad.

«Las grandes cabezas que murieron en terreno de batalla fueron el comandante Abdeldayem Ragab Korina; el responsable de información y promoción de guerra y redes electrónicos, Said Husein Dai Al Nur, además de más de otros ochenta combatientes», detalló hoy el comunicado del Ejército. Según la nota, las Fuerzas Armadas sudanesas destruyeron también un número indeterminado de vehículos de combate de las FAR, mientras otros fueron capturados como «botín de guerra en buenas condiciones», al tiempo que detalló que también capturaron varios paramilitares, aunque no detallaron cuántos.

Hasta el momento, los paramilitares no han reaccionado a las afirmaciones del Ejército y la FC, que la semana pasada ya anunciaron otra victoria de características similares en la misma ciudad. Las FAR han controlado durante la guerra toda la inmensa región de Darfur, compuesta por cinco estados, con excepción de Al Fasher, el último bastión del Ejército en el oeste del país.

La guerra en Sudán estalló en abril de 2023 por el desacuerdo entre el Ejército y los paramilitares respecto a la inclusión de los segundos en el poder surgido tras el golpe de Estado de 2021, que acabó con el intento de democratización del país tras el derrocamiento en 2019 del ex presidente Omar Al Bashir. El conflicto ha causado unos 20.000 muertos, 33.000 heridos, 7,9 millones de desplazados internos y 2,1 millones de refugiados en otros países, según Naciones Unidas.