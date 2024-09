El Comité Ministerial Árabe-Islámico exigió este miércoles sancionar a Israel y aplicar «medidas prácticas» para disuadirlo de seguir escalando la guerra y proteger la región de un conflicto mayor, al tiempo que criticó que el gobierno israelí haya desafiado al derecho y las instituciones internacionales. «Exigimos sanciones a Israel y medidas prácticas que disuadan su agresión y protejan toda la región de las consecuencias de lo que este gobierno israelí está haciendo y que sirvan para cumplir con nuestro objetivo de poner fin a la guerra en la Franja de Gaza», dijo el ministro de Exteriores jordano, Ayman al Safadi, en una rueda de prensa tras la reunión ministerial.

Al Safadi agregó: «Estamos presionando para que se impongan sanciones y posiciones claras contra los ministros israelíes extremistas y racistas que piden abiertamente la matanza del pueblo palestino y niegan su derecho a la libertad y a la vida». Insistió en que el Comité quiere detener «el deslizamiento hacia una guerra regional» y «alcanzar la paz» pese a que «este gobierno israelí no ha escuchado a nadie, ha desafiado el derecho internacional, ha desafiado las decisiones de las instituciones internacionales, ha desafiado incluso a sus partidarios en este contexto».

Además, consideró que la extensión y el desarrollo de la guerra ha llevado a «un cambio en la posición internacional, un cambio gradual», aunque apuntó que este cambio todavía no es el que defienden los países árabes e islámicos, que es el fin de la guerra y la creación de un Estado palestino independiente con las fronteras de 1967 y Jerusalén Este como capital. Sin embargo, apuntó que después de casi un año de guerra, «la comunidad internacional no ha desempeñado su papel, el Consejo de Seguridad no ha llevado a cabo sus tareas para mantener la paz y la seguridad e Israel sigue desafiando al mundo entero».

El jefe de la diplomacia jordana en funciones subrayó que la postura árabe ha sido «clara desde el principio» y que defienden «una paz justa y global que satisfaga todos los derechos del pueblo palestino, ponga fin a la ocupación y materialice su Estado independiente, para vivir en seguridad y paz junto a Israel». El Comité Ministerial Árabe-Islámico discutió este miércoles en Amán las formas de presionar en las reuniones de la Asamblea General de la ONU con el objetivo de conseguir «activar el reconocimiento del Estado palestino» y alcanzar la estabilidad, seguridad y paz en la región.

En esta reunión preparatoria, los responsables de Exteriores de Jordania, Egipto, Arabia Saudí, Palestina, Baréin, Turquía, Catar y los máximos representantes de la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica coordinaron su acción conjunta para la semana de alto nivel del 79º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en Nueva York este mes y a la que acudirá el rey de Jordania, Abdalá II.