Rusia ha iniciado la evacuación de miles de personas más de sus regiones fronterizas este jueves después de que Ucrania afirmara que está avanzando más profundamente en el país en una incursión relámpago destinada a obligar a Moscú a frenar su avance en el resto del frente. El mayor ataque extranjero contra territorio soberano ruso desde la Segunda Guerra Mundial se desató el 6 de agosto, cuando miles de tropas ucranianas atravesaron la frontera occidental de Rusia, en una situación embarazosa para los altos mandos militares rusos.

Apoyadas por enjambres de drones, artillería pesada y tanques, las unidades ucranianas han logrado desde entonces hacerse con una porción de la mayor potencia nuclear del mundo y el jueves se libraban batallas a lo largo de un frente a unos 18 kilómetros (11 millas) dentro del territorio ruso. El gobernador en funciones de Kursk, Alexei Smirnov, dijo que el distrito de Glushkov, que tiene una población de 20.000 habitantes, estaba siendo evacuado. Según datos rusos, hasta ahora al menos 200.000 personas han sido evacuadas de las regiones fronterizas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado en las últimas horas que sus fuerzas habían avanzado unos kilómetros y que se estaba logrando el objetivo de reponer un 'fondo de intercambio' de prisioneros de guerra. Un funcionario ucraniano ha informado que Kiev está creando una zona de amortiguamiento para proteger a su población contra ataques.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el jueves que sus fuerzas habían derribado drones ucranianos sobre la vecina región rusa de Bélgorod y que bombarderos Sukhoi-34 habían atacado posiciones ucranianas en Kursk. El Ministerio de Defensa de Rusia también informó de intensas batallas a lo largo del frente de Ucrania y dijo que sus tropas habían tomado mejores posiciones en varios puntos.

Si bien el ataque ucraniano avergonzó a Moscú, reveló la debilidad de sus defensas fronterizas y cambió la narrativa pública de la guerra, los funcionarios rusos dijeron que lo que presentaron como una «invasión» ucraniana no cambiaría el curso de la guerra. Rusia, que invadió Ucrania en 2022, ha estado avanzando durante la mayor parte del año a lo largo del frente de 1.000 kilómetros (620 millas) en Ucrania durante gran parte del año y tiene una gran superioridad numérica. Controla el 18% de Ucrania.

La incursión ucraniana en Rusia ha producido sus mayores avances en el campo de batalla desde 2022. Occidente, que respalda a Ucrania y ha dicho que no permitirá que el presidente Vladímir Putin gane la guerra, ha dicho repetidamente que no sabía nada de los planes ucranianos de atacar a Rusia. Los funcionarios rusos dicen que no creen en tales declaraciones. «Por supuesto que están involucrados», dijo a Reuters la legisladora rusa Maria Butina. «Cuando estudiaba en Estados Unidos, la regla principal era: 'No toques al oso'. ¿Qué está haciendo Occidente hoy? Están pinchando al oso».