El italiano Matteo Salvini, líder del partido ultraderechista Liga y socio de Gobierno de la también ultraderechista Giorgia Meloni, adelantó este lunes su integración en el nuevo grupo 'Patriotas para Europa', la iniciativa del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. «Hoy, después de mucho trabajo, nace en Bruselas con la Liga el gran grupo de los 'Patriotas', que será decisivo para cambiar el futuro de esta Europa», escribió Salvini en sus redes sociales tras comentar el resultado de la segunda vuelta de las elecciones francesas, en las que su aliada en Europa, Marine Le Pen, acabó tercera a pesar de partir como favorita.

Junto a un video de los disturbios de esta madrugada, Salvini afirma que «esta es la primera noche después de las elecciones en Francia, con el grupo heterogéneo 'todos contra Le Pen' construido por Macron que gana las elecciones, pero no tiene los números para gobernar». Salvini ya había adelantado implícitamente que tanto la Liga como la ultraderechista Regrupación Nacional, de Le Pen, tenían intención de unirse al grupo de Orbán, como cuando el pasado viernes se congratuló del anuncio del español Vox de que dejaba el grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) de Meloni. «La adhesión de los españoles de Vox es una señal importantísima. El frente para el cambio en Europa está creciendo, determinado a decir no a Von der Leyen y a los socialistas», dijo el también vicepresidente del Gobierno italiano.

Salvini apela desde hace tiempo a la unidad de las fuerzas de ultraderecha en Europa, donde la Liga es parte de Identidad y Democracia (ID), la coalición que encabeza Le Pen. Meloni, que apoyó al líder de Vox, Santiago Abascal, en varios actos electorales, todavía no se ha pronunciado, pero este domingo su ministro de Asuntos Europeos, Raffaelle Fitto, trató de restar importancia a esta salida al asegurar que «no cambia las cosas». Defendió que Italia tiene «otro partido que jugar» y es el de ser protagonista en la conformación de la nueva cúpula de la Unión Europea (UE) tras los comicios de junio, haciendo valer su «peso estratégico» como país fundador y tercera potencia del euro.

Fitto no confirmó si Hermanos de Italia apoyará un segundo mandato de la presidenta de la Comisión Europea, la popular alemana Ursula von der Leyen: «Aún no hemos decidido porque queremos escuchar qué dice y su programa. Nosotros no votamos en base a simpatías o antipatías». El Gobierno italiano está conformado desde octubre de 2022 por la coalición de tres partidos de tres familias europeas distintas: los Hermanos de Italia de Meloni, que pertenece a ECR; la Liga de Salvini, de Identidad y Democracia (ID), y la Forza Italia de Antonio Tajani del Partido Popular Europeo (PPE).