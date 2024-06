Bolivianos en Mallorca: A favor y en contra del golpe de estado

«Bolivia necesitaba este golpe de estado». Estas son las palabras de Cleider, uno de los más de 2.000 bolivianos que residen en Palma. Llegó hace 6 meses para estar con su familia, que lleva 7 años instalada en la isla. Tanto él como su mujer Fanny tienen claro que los militares son la única solución para un país devastado por la inflación y la escasez de combustible.

«No sé si lo acabarían haciendo mal, pero al menos habría cambios», comenta Cleider. Visiblemente decepcionado, afirma que Luis Arce, el actual presidente, es «un absoluto desastre». Sin embargo, añade que la situación política en Bolivia es la misma desde hace años, «gobierne quien gobierne». Al ser preguntados sobre la amenaza que supondría una victoria militar para la democracia, Fanny es contundente: «En Bolivia no hay democracia, es una mentira».

Álvaro vive en Palma desde hace 7 años. Tomó la decisión de venir aquí a pesar de que «Bolivia vivía tiempos de paz», porque «sabía que la situación se iba a complicar». Su opinión es totalmente opuesta a la de Cleider y Fanny. Está en contra de los militares porque con ellos es imposible tener libertad. Además, cree que es imposible que un golpe de estado tenga éxito y lo define como «una acción anticuada que carece de sentido en 2024».

Robert se ha sorprendido cuando se ha enterado de la noticia: «¡No me puedo creer que hayan intentado un golpe de estado en un país socialista, es estúpido!». Nacido en Santa Cruz, asegura que se siente uno más en Mallorca, ya que se marchó de Bolivia hace 20 años. Admite estar desinformado de lo que pasa en su país, pero condena fervientemente lo ocurrido: «En Sudamérica ya no cuela lo de los militares, espero que todos hayamos aprendido la lección». No obstante, añade que los soldados solo sirven para sacar a presidentes ineptos del poder.