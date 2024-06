Los países de la Unión Europea acordaron formalmente este viernes abrir el próximo día 25 las negociaciones con Ucrania y Moldavia sobre su adhesión al club comunitario, informó hoy la presidencia belga del Consejo de la UE. Reunido en su composición de ministros de Finanzas, el Consejo de la UE refrendó así el principio de acuerdo alcanzado el pasado viernes por los embajadores del club comunitario cuando consensuaron los marcos de negociación para ambos países.

«El Consejo de la UE adoptó las posiciones generales de la UE, incluidos los marcos de negociación para las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia», anunció la presidencia de turno belga en la red social X. «Esto abre el camino para iniciar las negociaciones el martes 25 de junio en Luxemburgo», añadió. Y precisó que la conferencia intergubernamental (como se denomina en la jerga comunitaria a estas negociaciones) con Ucrania comenzará a las 15.30 horas locales del martes y con Moldavia, a las 18.00 horas del mismo día.

Bélgica, que este semestre ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea y por tanto fija la agenda de las reuniones, se marcó como objetivo iniciar las conversaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia este mes de junio, antes de pasar el testigo el 1 de julio a Hungría. El Gobierno de Viktor Orban, el principal aliado de Rusia en la UE, había estado obstaculizando hasta el pasado viernes los marcos de negociación desde que los líderes de la UE acordaran el año pasado iniciar las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia. Hungría insistía en que Kiev «restaurase» los derechos de la minoría magiar en Ucrania como condición para dar su visto bueno al inicio de las negociaciones de adhesión a la UE.

Hungría dejó claro este martes que no impulsará las negociación de adhesión a la Unión Europea con Ucrania y Moldavia durante su presidencia rotatoria, pero sí con los países de los Balcanes Occidentales, según reconoció su embajador ante las instituciones comunitarias, Bálint Ódor. Con Ucrania y Moldavia «no está previsto celebrar más conferencias intergubernamentales este año», aseguró el embajador de Hungría en una rueda de prensa.

En cambio, el Gobierno húngaro sí quiere «avanzar lo máximo posible» en la integración de los países de los Balcanes occidentales porque llevan «más de dos décadas» aspirando a su adhesión a la UE, dijo el diplomático. Hungría, además, quiere celebrar en la región una cumbre entre la UE y los Balcanes occidentales -Serbia, Kosovo, Albania, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina y Montenegro-, aunque aún no se ha fijado una fecha, aseguraron a EFE fuentes diplomáticas. Actualmente la UE ha abierto negociaciones de adhesión con todos los países, salvo con Bosnia y Herzegovina y Kosovo, el único que no ha adquirido el estatus de país candidato pese a haberlo pedido, porque España, Chipre, Grecia, Eslovaquia y Rumanía no reconocen la independencia unilateral que declaró de Serbia en 2008.