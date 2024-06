El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este lunes a la candidata oficialista mexicana, Claudia Sheinbaum, por su elección como la primera mujer al frente de la Presidencia de México, y ha prometido que seguirá trabajando por fortalecer las relaciones entre los dos países. «Enhorabuena, Claudia Sheinbaum, por tu elección».

«Por primera vez en su historia, México tendrá a una mujer al frente de la Presidencia. Seguiremos trabajando para fortalecer las relaciones entre España y México», ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social X, felicitando a la candidata del partido Morena. La candidata de la formación del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, marcha en cabeza en las elecciones presidenciales de México celebradas este domingo, según el conteo rápido publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que le da una amplia ventaja (60 por ciento) sobre la opositora Xóchitl Gálvez (28 por ciento), quien horas antes había asegurado que se había hecho con la victoria en las urnas.

El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, dijo este lunes en la madrugada que la elección de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum es un «triunfo» para México y que juntos trabajarán por una América Latina «unida». «México eligió a una progresista como la primera presidenta de su historia. Es un triunfo para el pueblo mexicano y para su democracia», escribió Petro en su cuenta de la red social X, que acompañó con una fotografía junto a la candidata del partido oficialista Morena.

Un lindo encuentro con la flamante presidenta electa de México, @Claudiashein. Como siempre, ella muy humilde y con mucho compromiso.



Compartimos la alegría de su triunfo junto a @alferdez, @marcoporchile, Mario Delgado, presidente de Morena, Alberto Anaya, presidente del PT y… pic.twitter.com/AkTX6Ci7qE — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 3, 2024

«Felicitaciones a mi amiga Claudia Sheinbaum, juntos trabajaremos por ver a América Latina unida y progresando», añadió Gustavo Petro. Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México tras obtener entre un 58,3 % y un 60,7 % de los votos en las elecciones del domingo, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), ante un rango de entre 26,6 % y 28,6 % de su principal rival, la opositora Xóchitl Gálvez. «Agradezco también porque, por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y, como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras», expresó en un mensaje en la Ciudad de México.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en un mensaje en cadena nacional, explicó que el conteo rápido es el primer escrutinio formal del organismo autónomo, que se basa «en una muestra estadística representativa» de 5.651 centros de votación con un nivel de confianza de «al menos 95 %», lo que permite «una proyección robusta» de quién ganará. México celebró este domingo la elección más grande de su historia con más de 98 millones de personas llamadas a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la presidencia, los 500 diputados, los 128 senadores y nueve gobiernos estatales. La campaña electoral para estos comicios también ha sido la más violenta de la historia de México, con al menos 30 aspirantes asesinados.