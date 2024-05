El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha citado este lunes al embajador de Argentina en España, Roberto Sebastián Bosch, para exigirle las disculpas del presidente de su país, Javier Milei, y no ha descartado la posibilidad de romper relaciones si no lo hace. Albares ha anunciado la reunión con el embajador argentino en una entrevista en la Ser después de que la víspera informase de que había llamado a consultas «sine die» a la embajadora española en Argentina y exigiese ya esas disculpas.

Después de que el portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni, haya respondido diciendo que es el Gobierno español el que debe pedir disculpas a Milei, Albares ha subrayado que van a seguir pidiendo que sea el presidente argentino el que lo haga por su «ataque frontal» contra la Presidencia del Gobierno español y su «injerencia flagrante» en asuntos internos de España.

Al plantearle si la situación puede desembocar en la ruptura de relaciones con Argentina, el ministro se ha limitado a anunciar que ha convocado para esta mañana al embajador de ese país en Madrid para trasladarle «la gravedad de la situación» y exigirle las disculpas de Milei. «En adelante vamos a actuar en consecuencia si no se producen. Evidentemente, nosotros no queremos ejercer esas medidas, pero si no hay disculpas públicas, lo vamos a hacer», ha añadido.

Ante la insistencia de si se pueden romper relaciones, ha recalcado que no quiere adelantar acontecimientos y prefiere esperar las disculpas de Milei. «Nosotros actuaremos y tomaremos las medidas oportunas según lo vayamos considerando y las vayamos analizando», ha añadido. El ministro ha subrayado que también deberán disculparse tanto Vox como el Partido Popular y explicar porque no se suman a la defensa de las instituciones españolas.

Al mismo tiempo, Albares ha mandado un mensaje de tranquilidad a los argentinos en general, a los españoles que viven en Argentina o a los argentinos que viven en España para garantizar que ninguna de las medidas que se adopten les va a perjudicar y las relaciones «fraternales» entre ambos pueblos van a seguir.