El sospechoso del intento de asesinato del primer ministro eslovaco, Robert Fico, actuó solo y participó en protestas antigubernamentales, ha informado este jueves el ministro del Interior, Matus Sutaj Estok, en una conferencia de prensa. «Se trata de un lobo solitario que se radicalizó en el último período posterior a las elecciones presidenciales».

Las autoridades no contemplan para el crimen ninguna otra hipótesis que no sea la motivación política. «La Policía sólo trabaja con una versión del ataque», ha dicho el ministro, que considera «claro» el trasfondo político. Sin embargo, las autoridades no han concretado cuál habría sido el detonante del ataque de Juraj Cintula, que ya ha sido imputado por intento de asesinato. El presunto autor de los disparos que han dejado gravemente herido al primer ministro eslovaco, promovió en 2016 una plataforma contra la violencia, estuvo vinculado con un grupo paramilitar ultranacionalista y prorruso, y ha criticado a la comunidad gitana. «El mundo está lleno de violencia y armas, como si la gente hubiera enloquecido», dijo entonces el autor de los disparos, Jarek Cintula, en un mensaje grabado al poner a andar su plataforma.

Cintula, de 71 años, disparó el miércoles varias veces a Fico cuando éste salía de una reunión del Consejo de Ministros celebrada en la localidad de Handlova, donde el presunto agresor trabajó hace años en una mina. También estuvo empleado como guardia jurado en un empresa de seguridad, y tenía licencia de armas. Más recientemente se ha dedicado a la poesía, en un grupo literario de su ciudad natal de Levice, y al activismo político.

En 2016, cuando lanzó el Movimiento contra la Violencia, Cintula aseveró que la democracia eslovaca estaba amenazada por la privatización de bienes del Estado tras la caída de la dictadura comunista y que, denunció, pasaron a manos de «oligarcas y ricos que compran a los representantes políticos». En su diagnóstico sobre el peligro que, a su parecer, amenaza a la democracia instó a «salir de nuevo a las calles, llenar las plazas, mostrar la fuerza pero no la violencia».

El periodista de investigación húngaro Szabolcs Panyi, asegura que el agresor de Fico está vinculado con Slovenskí Branci, un grupo paramilitar eslovaco prorruso. Panyi es miembro de VSquare, un prestigioso centro de investigación periodística, muy activo en la denuncia de la influencia y los vínculos de Rusia con gobiernos ultranacionalistas como Eslovaquia o Hungría. En un mensaje del 2016 en la página de Facebook de Slovenskí Branci, se puede ver a Cintula participando en un acto de ese grupo, ya desaparecido, que simpatizaba con el político neonazi eslovaco Marian Kotleba, condenado en 2020 a cuatro años de cárcel.