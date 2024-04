El canciller alemán, Olaf Scholz, y el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak -que ayer avanzó planes para incrementar el gasto en defensa de su país al 2,5 % del PIB- defendieron este miércoles la importancia de aumentar las partidas militares en Europa ante la inseguridad que se vive a nivel mundial.

Es preciso «reforzar el pilar europeo de la OTAN para tener la suficiente capacidad de disuasión» ante posibles atacantes, enfatizó Scholz en una comparecencia conjunta en Berlín en la que ambos reiteraron su la importancia de apoyar a Ucrania «el tiempo que haga falta». El canciller recordó que Alemania es el país europeo que ha suministrado los mayores volúmenes de armamento a Ucrania desde que empezó la guerra, por un valor aproximado de 28.000 millones de euros, y que este año el presupuesto para este objetivo asciende a 7.000 millones de euros.

«Sin seguridad, nada sirve de algo», aseveró Scholz y agregó que la invasión rusa de Ucrania ha puesto en peligro la arquitectura de seguridad europea y el consenso internacional de que no se deben modificar fronteras por la fuerza. El canciller instó por ello a todos los países europeos a tomar las «decisiones necesarias», tomando en cuenta la situación económica de cada uno.

«No tenemos elección, hay que invertir más en defensa queramos o no. El mundo se ha vuelto más peligroso», afirmó por su parte Sunak, cuyo Gobierno ha avanzado planes para incrementar el gasto en defensa hasta alcanzar el 2,5 % del PIB desde el 2,3 % actual. No se puede esperar que Estados Unidos, como mayor contribuyente a la OTAN, «pague cualquier precio y soporte cualquier carga» si Europa no está dispuesta a hacer «sacrificios e inversiones», subrayó.

No obstante, Sunak argumentó que el incremento del gasto en defensa no pone en riesgo las promesas de bajar los impuestos y de realizar inversiones en sanidad y educación, ya que la economía de Reino Unido está en auge y es posible ahorrar en otras partidas. Los dos líderes acordaron en su reunión revisar los marcos de cooperación en materia de seguridad entre Alemania y el Reino Unido, fin para el que se creará un grupo de trabajo, según anunciaron.

Según un documento difundido por la cancillería después del encuentro, Scholz y Sunak decidieron profundizar la cooperación defensiva tanto en el ámbito de operaciones como en el militar, por ejemplo a través de la promoción de los cazas Eurofighter y con la adquisición conjunta de obuses RCH 155. Además, se comprometieron a coordinarse mejor en relación al entrenamiento de soldados ucranianos en el manejo de armamento y material militar, así como para impulsar la iniciativa alemana para suministrar defensas aéreas adicionales a Kiev.