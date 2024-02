El presidente Volodímir Zelenski dijo el domingo que 31.000 soldados ucranianos habían muerto desde la invasión a gran escala de Rusia hace dos años, dando la primera cifra oficial en más de un año. Zelenski dijo en una conferencia de prensa en Kiev que no podía revelar el número de heridos porque ayudaría a la planificación militar rusa.

«En esta guerra han muerto 31.000 soldados ucranianos. Ni 300.000, ni 150.000... (El presidente ruso Vladimir) Putin está mintiendo... Pero, sin embargo, es una gran pérdida para nosotros». Ucrania no ha puesto cifra a sus pérdidas militares desde finales de 2022, cuando el asesor presidencial Mykhailo Podolyak dijo que 13.000 soldados ucranianos habían muerto desde la invasión iniciada el 24 de febrero. Rusia no revela las pérdidas militares, que considera secretas.

Zelenski, reconoció hoy que su país necesita seguir recibiendo material militar de Washington, y afirmó que no existe alternativa al armamento que se produce en Estados Unidos. «Antes que nada, cuando hablamos de la ayuda estadounidense debemos entender que no es una cuestión de reservas financieras. Se trata del armamento», dijo Zelenski al ser preguntado si Ucrania podrá resistir durante los próximos meses si no se desbloquea la asistencia de Estados Unidos. El jefe del Estado ucraniano admitió que, de no aprobar el Congreso el paquete de 60.000 millones de dólares de ayuda propuesto por la Casa Blanca para este año, Ucrania se verá «debilitada en el campo de batalla».

«Y aquí no puedo decirle qué ocurrirá. Aquí no tengo (una opción de) reserva», agregó Zelenski.

El presidente ucraniano explicó que Ucrania puede buscar financiación en otros lugares, pero que no encontraría suficiente armamento fuera de Estados Unidos para cubrir sus necesidades en el frente.

«Por ejemplo, un sistema (de misiles) Patriot cuesta 1.500 millones (de dólares), pero no puede comprarse sin la ayuda de Estados Unidos», dijo Zelenski. «No hay sistemas como éste en el mundo. Y la alternativa en el mundo existe en cantidades bajas», agregó.

Sobre las opciones de que el Congreso estadounidense apruebe el paquete de ayuda pendiente, Zelenski dijo tener «confianza» en una solución positiva, e insistió en que tanto el presidente Joe Biden como los dos partidos representados en esa cámara saben que Ucrania necesita que se desbloquee la asistencia en un plazo de «un mes».