El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha felicitado este sábado al Ejército ruso por la conquista del bastión de Avdivka, en el este de Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado. La toma de la ciudad, donde los combates no cesaban desde octubre pasado, le fue comunicada al jefe del Kremlin por el titular de Defensa, Serguéi Shoigú. No obstante, el Kremlin no ha deslizado ningún nuevo comentario sobre la muerte en prisión del opositor a Putin Alexei Navalni.

Al mismo tiempo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este sábado a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para asegurarle su apoyo en la guerra contra Rusia mientras la Cámara de Representantes del país, en manos de los republicanos, se niega de momento a aprobar un nuevo paquete de ayuda militar. «Esta mañana, el ejército de Ucrania se vio obligado a retirarse de Avdivka después de que los soldados ucranianos tuvieran que racionar la munición por la falta de suministros como resultado de la inacción del Congreso», dijo la Casa Blanca en un comunicado. La retirada, destacó Washington, le ha dado a Rusia «su primer avance importante en meses», lo que subraya la importancia de que los legisladores del país se pongan de acuerdo para aprobar el nuevo paquete de ayuda, por valor de 60.000 millones de dólares. Los problemas para enviar nuevos suministros militares a Ucrania se han convertido en uno de los temas centrales de la Conferencia de Seguridad celebrada durante estos días en Múnich (Alemania), donde el propio Zelenski se reunió este sábado con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris. Noticias relacionadas Ucrania retira sus tropas de Avdiivka para preservar la vida y la salud de los militares Más noticias relacionadas Zelenski calificó de «vital» la aprobación de la ayuda para su país, mientras que Harris dejó claro que «solo hay un plan A para garantizar que Ucrania recibe lo que necesita». La nueva partida de fondos fue aprobada esta semana por el Senado de EE.UU., pero el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, se ha opuesto hasta ahora a que sea sometida a voto. Ucrania sufre un grave déficit de munición y de otro tipos de material militar que ya está afectando a su desempeño en el frente y podría empeorar si no se desbloquea la ayuda de Washington. Al tiempo, el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, afirmó que el apoyo de Occidente a Ucrania puede «marcar una verdadera diferencia» en su lucha contra Rusia. En declaraciones hechas a medios de comunicación en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania), el jefe del Foreign Office remarcó que «el Reino Unido está absolutamente a la cabeza a la hora de proporcionar ese apoyo». Las palabras de Cameron llegan después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, indicara hoy en el marco de esta Conferencia que las acciones de las tropas ucranianas en el frente están limitadas únicamente por la falta de munición y misiles de largo alcance de Occidente, lo que permite que Rusia se adapte a la situación en el campo de batalla. Según el ministro británico de Exteriores, los países occidentales cuentan con la capacidad de «proporcionar el poyo diplomático, militar, económico y moral» a Ucrania para poder aventajar a Rusia. «¿Estamos haciendo suficiente por el momento? No, quiero que hagamos más. Sé que el Reino Unido está haciendo lo que puede, y la Unión Europea (UE) ha votado a favor de dar un apoyo masivo a Ucrania», dijo. Cameron agregó que «ahora hace falta que el Congreso de Estados Unidos haga lo mismo». Preguntado por la retirada de las tropas ucranianas de la ciudad oriental de Avdivka ante el avance de las fuerzas rusas, Cameron respondió que «las cosas que ocurren en Ucrania son asuntos sobre los que deben decidir las Fuerzas Armadas ucranianas».