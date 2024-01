El papa se reúne con Martin Scorsese

El papa Francisco ha mantenido este miércoles una breve reunión con el director de cine estadounidense Martin Scorsese, quien está preparando una película sobre la vida de Jesús, según ha informado el Vaticano. «El diálogo entre Martin Scorsese y el papa Francisco continúa. Dos hombres de genio y experiencia para quienes la figura de Jesús tiene un encanto y un valor extraordinarios», ha comentado en la red social X Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación.

El director, cuya última cinta es 'Killers of the Flower Moon' ('Los asesinos de la luna'), prepara desde hace tiempo una película basada en la novela 'La vida de Jesús' publicada en el 1973 por el autor japonés Shasaku Endo, del que ya llevó al cine su obra 'Silence' ('Silencio'), sobre los jesuitas misioneros llegados a Japón para difundir el cristianismo.

El director de 'The Last Temptation of Christ' ('La última tentación de Cristo', 1988) ha explicado que quería hacer esta película después de haber encontrado al papa en mayo de 2023 junto con otro grupo de artistas. «Respondí al llamamiento que el papa hizo a los artistas de la única manera que sé: imaginando y escribiendo el guión de una película sobre Jesús», anunció en aquella ocasión.