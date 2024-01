El Gobierno de España ha celebrado la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptada este viernes ante el conflicto entre Israel y Hamás y ha instado a las partes a respetar y cumplir en su integridad las medidas que plantea. La CIJ exige a Israel «tomar todas las medidas a su alcance para prevenir la comisión de un genocidio» y «adoptar medidas inmediatas y efectivas» para permitir el acceso de asistencia humanitaria después de que Sudáfrica plantease este asunto tras acusar a Israel de tener una «intención genocida» en Gaza.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en las redes sociales la satisfacción del Ejecutivo ante esa decisión y ha reclamado a las partes que apliquen las medidas provisionales que ha decretado. «Seguiremos defendiendo la paz y el fin de la guerra, la liberación de los rehenes, el acceso a la ayuda humanitaria y el establecimiento del estado palestino junto a Israel para que ambas naciones coexistan en paz y seguridad», ha añadido.

En la misma línea ha ido un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, que recalca el apoyo de España a la labor de la CIJ, pide además un alto el fuego inmediato e insiste en la solución de los dos estados. «A favor de la paz y la legalidad internacional. Apoyamos a la CIJ y trabajamos para detener la espiral de violencia», ha subrayado en la red social X el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. También la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha hecho eco de la decisión en esa misma red social para afirmar que la Corte Internacional de Justicia «ha reconocido lo que el mundo lleva meses diciendo en las calles». «Es imperativo detener de inmediato la barbarie contra el pueblo palestino», ha recalcado antes de considerar que apoyar la iniciativa sudafricana es defender el derecho internacional.

Asimismo, la Autoridad Palestina (AP) ha acogido este viernes con satisfacción el fallo del tribunal internacional con sede en La Haya destacando que la decisión «pone fin a la cultura del crimen y la impunidad» y recuerda que «ningún Estado está por encima de la ley». «Esta decisión pone fin a la cultura del crimen y la impunidad de Israel, representada por décadas de ocupación, limpieza étnica, persecución y 'apartheid'», ha expresado el Ministerio de Exteriores palestino.

Al hilo la organización Human Rights Watch ha calificado el fallo como «una decisión histórica» que exige «acción inmediata para parar el genocidio y mayores atrocidades contra los palestinos de Gaza». «Los gobiernos tienen que utilizar su influencia para asegurar que se aplica la orden (del tribunal)», ya que la gravedad del sufrimiento de los civiles en Gaza, producida por los crímenes de guerra de Israel, no exige nada menos que eso«. Los civiles en Gaza «se enfrentan a la hambruna y a la muerte violenta diariamente, a niveles sin precedentes en la historia reciente» recuerda la organización.

El Gobierno de Sudáfrica advirtió este viernes de que «sin un alto el fuego, ninguna de las medidas exigidas» por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a Israel podrían «llevarse a cabo» y consideró que un cese de las hostilidades en la Franja de Gaza es «imprescindible» para que el Estado israelí cumpla las órdenes del tribunal.

La ministra de Relaciones Internacionales de Sudáfrica, Naledi Pandor, alertó, en declaraciones a la prensa delante del tribunal, de que «si leemos la decisión (de la CIJ) por implicación, un alto el fuego es imprescindible» y se preguntó «cómo transportas ayuda humanitaria y garantizas que las personas heridas reciban cuidados sanitarios sin un alto el fuego. Sin un alto el fuego, ninguna de estas cosas podría llevarse a cabo».

A su vez, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que Israel está comprometido con el derecho internacional después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le ordenó tomar medidas para impedir actos de genocidio en su guerra en Gaza, pero reiteró que el país tiene el derecho a defenderse. En respuesta al caso presentado por Sudáfrica, Netanyahu se ha mostrado más comedido que otros miembros de su ejecutivo, y dijo que la acusación de genocidio era «indignante».

«Al igual que todos los países, Israel tiene el derecho fundamental a defenderse», afirmó en un comunicado publicado en hebreo. «La Corte Internacional de Justicia de La Haya rechazó justamente la indignante demanda de privarnos de este derecho», dijo, refiriéndose aparentemente al hecho de que el tribunal no llegó a pedir un cese del fuego inmediato. «Pero la mera afirmación de que Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos no sólo es falsa, es indignante, y la disposición del tribunal a discutir siquiera esto es una vergüenza que no se borrará en generaciones».