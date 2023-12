El Gobierno de Israel afirma que acabar con Hamás costará «más de unos meses»

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha afirmado ante el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en Tel Aviv que costará «más de unos meses» acabar con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). «Hamás es una organización terrorista que se ha construido durante una década para combatir a Israel y han desarrollado infraestructuras sobre y bajo tierra. No será fácil destruirles», ha aseverado, según ha recogido el diario The Times of Israel.

Gallant ha expresado ante Sullivan su gratitud por el apoyo que Estados Unidos brinda a Israel, incluyendo sus esfuerzos para liberar a los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza, un enclave controlado por el grupo islamista. «Estados Unidos e Israel comparten intereses comunes, valores comunes y, en esta guerra, objetivos comunes. Esto es importante para el Estado de israel y es esencial para el resto de la región», ha indicado el titular de Defensa israelí. Partida Por su parte, el Parlamento de Israel ha aprobado una partida adicional de 25.900 millones de shekel (unos 6.300 millones de euros) para financiar la guerra contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza de cara a 2024. La medida ha salido adelante con 59 votos a favor y 45 en contra, y supone aumentar a unos 510.000 millones de shekel (cerca de 118.000 millones de euros) el presupuesto general, tal y como ha confirmado un portavoz de la Knesset, el Parlamento israelí. Está previsto que esta cuantía sea utilizada, entre otras cuestiones, para la adquisición de más armamento y realizar pagos a los reservistas del Ejército, además de ofrecer ayudas a los ciudadanos que han tenido que desplazarse, especialmente en las zonas cercanas a la frontera con la Franja, en el sur del país, y Líbano, en el norte. Además, Israel ofrece una recompensa de hasta 400.000 dólares a gazatíes a cambio de información sobre el paradero de Yahya Sinwar, líder de Hamás en la Franja de Gaza y considerado el autor intelectual del brutal ataque del grupo en suelo israelí que desató la actual guerra.