El grupo palestino Hamás publicó este lunes un vídeo en el que tres mujeres israelíes supuestamente cautivas en la Franja de Gaza responsabilizan al primer ministro, Benjamín Netanyahu, del ataque de los islamistas del 7 de octubre y le exigen que negocie la liberación de presos. Dirigiéndose al jefe del Gobierno israelí, una de las mujeres gritó en hebreo: «Libéranos ahora, libera a los ciudadanos de ellos, libera a los presos de ellos, déjanos volver con nuestras familias». «Se suponía que habría un alto al fuego. Te comprometiste a liberarnos», acusa la mujer, la única de las tres que habla en el vídeo, que dura 77 segundos.

«Nos estás matando, quieres matarnos», agrega, y acusa al mandatario de no haber protegido a las comunidades cercanas a Gaza durante el ataque de Hamás del 7 de octubre, que dejó más de 1.400 muertos en Israel, más de 5.400 heridos y 239 rehenes cautivos en el enclave. Hasta el momento, no ha trascendido la identidad de las mujeres que aparecen en el vídeo e Israel no ha confirmado que efectivamente sean rehenes en manos del grupo islamista. El mensaje difundido hoy representa el segundo vídeo publicado por Hamás a través de su canal de la red social Telegram, tras la difusión hace dos semanas de un mensaje grabado de una joven israelí diciendo que estaba bien y pidiendo ser liberada.

Por otra parte, la publicación de este vídeo coincide este lunes con el avance de las tropas terrestres israelíes dentro de Gaza, llegando incluso a las afueras de la ciudad de Gaza. La portavocía del Ejército informó de que sus tropas mataron hoy a cuatro destacados milicianos de Hamás y que «varias células terroristas que intentaron atacar a las fuerzas fueron neutralizadas por las tropas, con el apoyo de helicópteros y drones de la Fuerza Aérea».

Mensaje de israelíes en Gaza a Netanyahu:



"Benjamin Netanyahu, hola, hemos estado en cautiverio de Hamas durante 23 días... Ayer hubo una conferencia de prensa para las familias de los prisioneros, y sabemos que se suponía que habría un alto el fuego y que se suponía que nos… pic.twitter.com/tF5gVoa2j3 — Palestina Hoy (@HoyPalestina) October 30, 2023

En los últimos días, las Fuerzas de Defensa israelíes aseguran que han atacado 600 objetivos en Gaza, incluyendo almacenes de armas, docenas de lanzaderas de misiles antitanque y escondites de Hamás, que controla la Franja.

En paralelo, las milicias del enclave continuaron hoy con el lanzamiento de cohetes hacia territorio israelí, sobre todo hacia las comunidades cercanas a Gaza pero también hacia la ciudad de Jerusalén, donde las alarmas antiaéreas se activaron por primera vez en más de dos semanas. La guerra entre Israel y Hamás se inició el pasado 7 de octubre con el ataque del grupo islamista palestino contra suelo israelí. Desde entonces el Ejército israelí bombardea en represalia Gaza, y el viernes amplió las operaciones terrestres, lo que ha dejado más de 8.300 fallecidos y más de 21.000 heridos.