El candidato de La Libertad Avanza (ultraderecha) a la Presidencia argentina, Javier Milei, negó este lunes que vaya a renunciar a la segunda vuelta electoral y afirmó que peleará «hasta el final» para «ganarle al kirchnerismo» en los comicios argentinos. En diversas entrevistas de radio mantenidas horas después de quedar segundo en las elecciones, con un 29,98 % de los votos, por detrás del candidato oficialista, Sergio Massa (36,68 %), con quien pugnará en segunda vuelta el 19 de noviembre por presidir Argentina, el economista libertario tendió la mano a otras fuerzas políticas, especialmente a Juntos por el Cambio.

Milei reconoció su cercanía al expresidente Mauricio Macri (2015-2019), referente de esa formación política de centroderecha, de quien indicó en Radio Mitre que «su experiencia ha sido muy valiosa».

«Pero el enemigo sigue siendo el kirchnerismo. Los invito a participar, a acompañarme en esta lucha contra el kirchnerismo. Los vamos a recibir», apuntó Milei sobre la tercera fuerza en discordia en estas elecciones, cuya candidata, Patricia Bullrich, se quedó en un 23,83 % de los votos.

Los coqueteos de Macri y Milei durante la campaña electoral generaron tanto ruido que el ex mandatario tuvo que saltar a la palestra a defender expresamente a la candidata de su partido.

El economista libertario destacó que él está «para solucionar los problemas de la Argentina, no para hacer un experimento de laboratorio», por lo que «hay que recurrir al máximo pragmatismo". "Dos tercios de la Argentina quieren otra cosa diferente del kirchnerismo. Si no terminamos con el kirchnerismo es porque somos unos irresponsables», resaltó en alusión al resto de fuerzas políticas que compitieron en primera vuelta este domingo.

Además, en una entrevista con Radio Rivadavia, Milei descartó abandonar la segunda vuelta y se comparó con el protagonista de la película Gladiator, mostrándose «dispuesto a pelear hasta el final».

«Voy a ser víctima de operaciones aberrantes. Estoy dispuesto a morir con las botas puestas», resaltó. Unos 35,4 millones de argentinos estaban convocados a las urnas este domingo para elegir presidente y vicepresidente, y además renovar 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado, y designar 43 representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur (Parlasur, cuerpo legislativo del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Los resultados arrojaron que habrá una segunda vuelta entre Massa y Milei para elegir quién presidirá Argentina desde el próximo 10 de diciembre para el período 2023-2027.