El lapsus de Maduro: «A Jesucristo lo crucificó el Imperio Español»

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha protagonizado esta semana un sonado lapsus que ha llegado hasta la otra orilla del Atlántico. Y es que, intentando defender a Palestina, en plena guerra con Israel, y utilizando la figura de Jesucristo, como palestino oprimido por imperialistas, Maduro se ha confundido, declarando en televisión: «A Jesucristo lo crucificó el Imperio Español».

Ocurrió este lunes, durante la emisión de su programa televisivo Con Maduro +, un formato en el que el presidente comparece y suele interpretar diversos temas de actualidad. El programa de esta semana venía marcado por la reciente entrada en guerra entre Israel y Palestina. Así, Maduro aprovechó la figura de Jesús, considerándolo un palestino en lucha contra los imperialistas, en alegoría a los israelíes, con apoyo de grandes potencias como Estados Unidos: «Jesucristo fue el primer antiimperialista de la historia moderna. Jesús fue un joven palestino. Cuando fue crucificado por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban la zona, murió como un hombre palestino, resucitó como un espíritu palestino».

Maduro dice que Jesucristo era palestino y fue el primer antiimperialista que fue crucificado por el imperio español y las oligarquías. pic.twitter.com/VnKb964jv3 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 10, 2023

Evidentemente, se trató de un error o 'lapsus', que destaca entre todo un discurso, también repleto de inexactitudes históricas. Por ejemplo, Palestina no existía como país en la época en la que vivió Jesucristo. Además, Jesús de Nazaret se enfrentó al Imperio Romano, no al Español, que no existió hasta el siglo XV. El fragmento del error ha sido eliminado de los vídeos del programa, aunque circula aún en redes sociales.

No es la única metedura de pata de Venezuela en este contexto. Hace ya más de una década, hablando también de Jesús, Maduro aseguró que había multiplicado «los penes», en lugar de los «panes y los peces», algo, por lo que pidió después disculpas.