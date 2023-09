La viceprimera ministra para la Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania, Olha Stefanishyna, lanzó este martes un llamamiento a la comunidad internacional presente ahora en la Asamblea General de la ONU para que presione a Rusia para que renueve el acuerdo que permitía exportar grano ucraniano por el mar Negro.

«Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y, especialmente al margen de la última reunión de la Asamblea General en estos días, para presionar más a la Federación Rusa para que se comprometa nuevamente con el corredor verde» para sacar los cereales ucranianos por el mar Negro, dijo a la prensa Stefanishyna a su llegada a una reunión en Bruselas con ministros de la UE acompañada por el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares.

Invitada al encuentro por la presidencia española del Consejo de la UE, la viceprimera ministra ucraniana subrayó que su país, en tanto que uno de los mayores productores de cereales del mundo, seguirá cumpliendo con sus «obligaciones independientemente de las condiciones de seguridad que se vivan hoy en día» para exportar los granos por otras vías, incluidos los corredores abiertos a través de países de la UE.

En este sentido, el ministro español de Exteriores en funciones destacó los esfuerzos diplomáticos de España y de la UE para lograr «cualquier trato relacionado con el grano» y asegurar que «haya corredores seguros para sacarlo» de Ucrania, al tiempo que recalcó que solo Rusia es la responsable de esta situación que amenaza con hambre en el mundo.

Sobre el acuerdo del grano (que permitía la exportación de cereales ucranianos y fertilizantes rusos por un paso seguro en el mar Negro), el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, lo dio anoche por muerto.

«Creo en el fondo que (Rusia) no quiere este acuerdo; ya no es un tema de levantar restricciones o sanciones, pues no afectan a las exportaciones de Rusia (...) eso son excusas o falsos argumentos», dijo. Los ministros de Exteriores de los 27 miembros de la Unión Europea se citarán en breve en Kiev, según anunció el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, tras celebrar con ellos una reunión en Nueva York preparatoria de la Semana de Alto Nivel que comienza hoy. Una muestra de apoyo a todos los niveles que también va a recibir hoy en Bruselas la viceprimera ministra para la Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania para que su país pueda seguir defendiendo su «soberanía, su integridad territorial y a sus civiles», dijo Albares.

La reunión de este martes de los Veintisiete y la dirigente ucraniana también girará sobre los pasos a dar para que Ucrania pueda entrar en un futuro «en la familia europea», añadió el ministro Albares, al prometer que la presidencia española del Consejo de la UE acompañará a Kiev «en su camino hacia la Unión Europea».

Stefanishyna agradeció a Albares la invitación a esta reunión de ministros de Asuntos Europeos en la que iba a exponer las reformas llevadas a cabo hasta la fecha por las autoridades ucranianas y manifestó su deseo de que la evaluación de la Comisión Europea prevista el próximo octubre sea favorable