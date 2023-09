Rusia aplaza el estreno de 'Barbie' debido a las presiones del Ministerio de Cultura

Los cines rusos han aplazado el estreno con copia pirata de «Barbie», previsto para el 9 de septiembre, entre presiones del Ministerio de Cultura, que considera que la cinta no se corresponde con los tradicionales valores morales defendidos por el Kremlin. El estreno de la película que ha tenido éxitos de taquilla en todo el mundo ha sido pospuesto hasta el 14 o 16 de septiembre, según informa este miércoles el canal de Telegram Mash. Los cines confían en llegar a un acuerdo con Cultura, cuya decisión no comparten algunos críticos de cine, que insisten en que «Barbie» promueve las relaciones heterosexuales.

El ministerio replica que los rusos no deben ver películas de Hollywood, sino rusas como «Testigo» que cuenta la historia de un violinista occidental que asiste casualmente en Ucrania a los crímenes de guerra cometidos por los soldados de Kiev. Los estudios que proyectan la película estadounidense (Red Head Sound) destacaron que «la copia digital será de máxima calidad». Según informó The Flow, popular portal digital sobre cultura juvenil, los actores rusos ya han doblado a los principales protagonistas de la cinta, Margot Robbie, Ryan Gosling y Will Ferrell.

Contra todo pronóstico, se estrenará teóricamente antes la otra película del momento, «Oppenheimer», la nueva obra del afamado director británico Christopher Nolan. El cine Ráduga Kinó de Moscú ha anunciado para la tarde del jueves la proyección de la película protagonizada por el irlandés Cillian Murphy, que se estrenó en el mundo el 20 de julio. Los críticos de cine rusos destacan que la película sobre el creador de la bomba atómica es, en realidad, una película contra la guerra. Como oficialmente ambas películas no se estrenarán en este país -los grandes estudios han dado la espalda a Rusia por la guerra en Ucrania-, en la cartelera figurarán no las imágenes de Robbie o Murphy, sino un cortometraje.

En clubes y cines de varias regiones rusas se proyectó en las últimas semanas «Barbie», aunque algunos espectadores abandonaban la sala en medio de la película debido a la mala calidad de la copia pirata, según la prensa. La diputada rusa, María Bútina, presunta espía canjeada con Estados Unidos, criticó la película de Greta Gerwig e instó a retirar la muñeca Barbie de la compañía Mattel de las tiendas en este país. El expresidente ruso, Dmitri Medvédev, ha instado a los rusos a descargar en internet copias piratas de películas estadounidenses y series de Netflix para lograr su «bancarrota» por las sanciones occidentales y el apoyo de la OTAN al ejército ucraniano.