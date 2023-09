Un dron ucraniano atacó este viernes la localidad de Kurchátov, en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, y dañó un edificio no residencial, según denunció el gobernador de la provincia, Román Staravoit, que alberga una central nuclear.

«Por la mañana Kurchátov fue atacado por dos drones ucranianos. Peritos llegaron al lugar y están evaluando la magnitud de los daños», escribió en su canal oficial de Telegram. Explicó que el dron impactó en un edificio no residencial y la fachada resultó ligeramente dañada. Staravoit, que no mencionó la planta nuclear, aseguró que no hubo víctimas.

A finales de 2022 la inteligencia militar ucraniana afirmó que Rusia almacena en la central nuclear misiles y posiblemente drones suicidas Shahed iraníes que se utilizarían para atacar Ucrania. La región rusa de Kursk linda con la provincia ucraniana de Sumi.