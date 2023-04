El secretario general de la OTAN visita Ucrania

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, llegó este jueves a Ucrania en su primera visita al país desde el inicio de la invasión emprendida por Rusia en febrero de 2022, indicaron fuentes de la Alianza Atlántica. «El secretario general de la OTAN está en Ucrania. Daremos más información lo antes posible», señalaron las fuentes aliadas, sin dar más detalles de la agenda del político noruego en Ucrania. La OTAN ha recalcado en numerosas ocasiones como organización que no está en guerra con Rusia pese a la asistencia práctica y al apoyo con material no letal que le está proporcionando, que incluye combustible, suministros médicos, sistemas de satélites móviles o puentes de pontones. Hasta ahora, Stoltenberg no había viajado a Ucrania pese a que líderes de países miembros de la Alianza han visitado Kiev en diferentes ocasiones.

Ucrania es una de las principales preocupaciones no obstante de la OTAN y volverá a ser protagonista en la próxima cumbre de líderes aliados que tendrá lugar en julio en Vilna, a la que está invitado a acudir el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. En la última reunión de ministros de Exteriores de la Alianza en Bruselas el pasado 4 de abril, animaron a Ucrania a continuar las reformas, «incluso en tiempos difíciles» a causa de la guerra de agresión iniciada por Rusia, para aproximarse al área euroatlántica. En esa cita se celebró además, después de varios años, una Comisión OTAN-Ucrania, la principal plataforma de diálogo entre las dos partes. Los ministros acordaron desarrollar una iniciativa plurianual de apoyo a Ucrania, para ayudar a garantizar la disuasión y la defensa del país, hacer la transición de los equipos y doctrinas de la era soviética a los estándares de la OTAN, y aumentar la interoperabilidad. Stoltenberg dijo en esa ocasión que eso demuestra el «compromiso a largo plazo» de la OTAN con Ucrania y que «acerca» al país «a la familia euroatlántica», ya que los aliados siguen «comprometidos con la política de puertas abiertas de la OTAN», subrayó. Ucrania solicitó formalmente el pasado septiembre ingresar en la Alianza en plena invasión de Rusia y aspira a obtener de los líderes aliados en la cumbre de Vilna una hoja de ruta para ello. Desde la OTAN insisten en que «el primer paso» y la «precondición» para cualquier discusión sobre una futura pertenencia a la Alianza de Ucrania es asegurarse de que el país prevalece como una nación soberana e independiente.