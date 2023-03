El Gobierno francés, acosado en la calle por su reforma de las pensiones a dos días del voto definitivo de su proyecto de ley, trata de utilizar la huelga en la recogida de basura, que afecta en particular a una parte de la ciudad de París, para atacar a la oposición, a la que acusa de irresponsabilidad. «No es la huelga de las basuras la que me plantea problemas, sino que es la misma Anne Hidalgo (la alcaldesa socialista de París) la que hace huelga. No hace nada, y cuando hay una situación como ésta, no se puede no hacer nada», denunció este martes el ministro de Transpotes, Clément Beaune.

En una entrevista al canal France 2, Beaune, que es uno de los pretendientes para ganar la alcaldía a Hidalgo en las próximas municipales, insistió en que cuando se es «responsable de una gran ciudad, en particular de la capital, hay una responsabilidad para actuar». Los paros de la recogida de la basura, que se vienen prolongando de forma ininterrumpida desde comienzos de la semana pasada en 10 de los 20 distritos de París, han dado lugar a la acumulación de 5.600 toneladas de residuos, según las cifras dadas por el Ayuntamiento el lunes. «Los parisinos no ven más que esto y no hablan más que de esto», subrayó el ministro de Transportes, que hizo notar la acción de algunos alcaldes de distrito que no son del mismo color político que Hidalgo, y que han tomado medidas para evitar que se formen montañas de basuras. A ese respecto, sugirió que «con carácter excepcional» se podrían compartir los servicios de recogida que funcionan en algunos distritos porque allí esos servicios están subcontratados a empresas privadas que no están en huelga. En cuanto a la posibilidad de obligar a los huelguistas a retomar el trabajo por razones de salubridad, Beaune indicó que esa es una competencia municipal y que su Gobierno sólo podría hacerlo «como último recurso». Hidalgo no ha querido intervenir directamente por ahora en esta polémica y ha dejado a su concejala responsable de la limpieza, Colombe Brossel, responder a las acusaciones. «Si se retira inmediatamente la reforma de las pensiones del Gobierno que retrasa la edad mínima de jubilación a los 64 años, las incineradoras y los garajes (de los vehículos de limpieza) se desbloquearán inmediatamente», dijo Brossel. El problema no se limita a la recogida de basuras, sino que hay piquetes que bloquean el acceso a las tres incineradoras de residuos del área metropolitana de París en Issy les Moulineaux, Ivry sur Seine y Saint Ouen. Y al margen de la capital, los paros de esos servicios también existen en otras ciudades del país como Nantes, Le Havre o Saint Brieuc. La protesta contra la reforma de las pensiones se traduce igualmente en huelgas en otros sectores como el transporte público y la energía aunque con un impacto relativamente limitado en la vida cotidiana. Este miércoles será una nueva jornada de movilización convocada por todos los sindicatos, con manifestaciones en todo el país coincidiendo con el examen, por una comisión mixta paritaria de diputados y senadores, del texto del proyecto de ley. Ese debería ser el penúltimo trámite antes de que las dos cámaras parlamentarias voten por separado el jueves, una votación para la que Macron no tiene garantizada por el momento una mayoría.