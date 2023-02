El máximo responsable de la diplomacia china, Wang Yi, afirmó que China apuesta por el desarrollo de sus relaciones con Rusia pese a la cambiante situación en el mundo, durante una reunión en Moscú con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Wang recalcó que independientemente de «los cambios de la situación el mundo», Pekín mantiene su postura de «aplicar esfuerzos junto con Rusia para el desarrollo de las tendencias positivas en la relaciones entre las grandes potencias».

«Nuestras relaciones se desarrollan dinámicamente y, pese a la elevada turbulencia en la arena mundial, exhibimos cohesión y disposición de defender nuestros intereses sobre la base del respeto internacional y papel central de la ONU», dijo a su vez Lavrov. «China y Rusia siempre mantienen su decisión estratégica de avanzar firmemente en el cauce de la formación de un mundo multipolar».

«Siempre hemos estado a favor de la multipolaridad, y en contra de acciones unilaterales y el hegemonismo» añadió Wang. Destacó que las relaciones chino-rusas «mantienen un elevado dinamismo en su desarrollo», y que espera que se lleguen «a nuevos acuerdos». Ni Lavrov ni Wang hicieron mención al conflicto de Ucrania, pese a que China ha lanzado una iniciativa de paz y el mismo Wang aseguró hace tres días en la ciudad alemana de Múnich que Kiev y Moscú deberían iniciar negociaciones directas sobre la paz para lograr un acuerdo político.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenki, dijo este martes que tenía noticias a través de su ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, de que China tenía una propuesta de paz, pero admitió que no ha recibido ningún documento oficial. Pekín aún no ha presentado formalmente su iniciativa, por lo que se desconocen los términos de la misma. Tras sus consultas con Lavrov, tras las cuales no está prevista una rueda de prensa, el jefe de la diplomacia china se reunirá con el presidente ruso, Vladímir Putin, según confirmó el Kremlin. La visita Wang a la capital rusa se produce en vísperas del primer aniversario del comienzo de la campaña bélica rusa en Ucrania, que se cumple el viernes.