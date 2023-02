La presentación del informe sobre muerte de Neruda se suspende por fallo técnico.

La presentación de un informe preliminar con importantes conclusiones sobre la muerte del poeta chileno Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura en 1971 y fallecido dos semanas después del golpe de Estado de 1973, fue suspendida este viernes por «problemas técnicos». Rodolfo Reyes, sobrino del escritor, explicó a los medios que algunos de los peritos internacionales que participaron en la elaboración del informe se encontraban fuera de Chile y no pudieron intervenir en la audiencia judicial de este viernes al tener dificultades de conexión.



«Es vergonzoso y me duele mucho, pero tenemos que seguir esperando. Había mucha expectativa (...) Todo el mundo quiere conocer la verdad sobre la muerte de Pablo Neruda», añadió Reyes en el Palacio de Tribunales, en Santiago. El sobrino de Neruda se quejó además de que el Gobierno chileno no invirtió los «recursos necesarios» para traer a todos los peritos a la capital y que la presentación del informe aún no se ha reprogramado.



«La ministra (juez de la causa) tiene que determinar la fecha. Espero que sea pronto», agregó. Fuentes judiciales aseguraron a EFE que tampoco pudo conectarse un perito chileno que vive en una ciudad del sur de Chile, aquejada en estos momentos por un grave incendio. El panel de expertos, integrado por científicos de Canadá, Dinamarca o Estados Unidos y reunidos de manera virtual y presencial desde el pasado 24 de enero, iba a dilucidar el origen de la bacteria «clostridium botulinum» encontrada en un molar del poeta en 2017.



El «clostridium botulinum», responsable del botulismo, es un bacilo que se encuentra por lo general en la tierra y la clave está en determinar si la muestra hallada fue alterada en un laboratorio e inoculada después, lo que demostraría la intervención de terceros. «Se encontró una cantidad incompatible con la vida», aseguró Reyes. Otro grupo de forenses internacionales concluyó en 2017 que Neruda no falleció de cáncer, como sostenía su certificado de defunción, e informó del hallazgo de la bacteria en el molar del poeta, cuyos retos fueron exhumados de su jardín en Isla Negra, en el litoral central chileno.



«Si hoy estamos con una falla técnica es porque el Estado de Chile no puso ni dispuso durante años los recursos necesarios para que los expertos internacionales trabajaran en el país», lamentó por su parte el presidente de la Sociedad de Escritores de Chile -de la que formaba parte Neruda-, David Hevia.



La investigación arrancó en 2011 luego de que el Partido Comunista (PC), donde militaba el escritor y senador, presentó una querella cuestionando la versión de la dictadura, que apuntaba al cáncer metastásico y a la caquexia como la causa de muerte. El partido se basó en el testimonio de Manuel Araya, antiguo chófer del poeta y quien sostiene que fue envenenado con químicos por el régimen cuando acudió por un empeoramiento de su estado de salud a la Clínica Santa María, en Santiago.