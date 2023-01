Las autoridades de Ucrania han informado este lunes de que han ascendido hasta tres las víctimas mortales tras los últimos ataques aéreos lanzados este domingo por las fuerzas rusas sobre Jersón. El Ayuntamiento de Jersón ha detallado en su cuenta de Telegram que además de los tres muertos otras diez personas han resultado heridas de gravedad después de los dos bombardeos lanzados este domingo, que dañaron además varios edificios residenciales y la red eléctrica de la región.

Por otro lado, este lunes se ha confirmado la muerte de otra persona, además de tres heridos, en la ciudad de Vovchansk, en la región de Járkov, tras una ofensiva rusa, según ha contado su gobernador, Oleg Sinegubov. «Tres víctimas tienen heridas leves. Desafortunadamente, una anciana ha muerto. Su marido estaba cerca en el momento del impacto, pero milagrosamente no ha resultado gravemente herido», ha contado Sinegubov en su cuenta de Telegram.

Asimismo, el Kremlin ha tildado este lunes de «mentira» las recientes declaraciones del ex primer ministro británico Boris Johnson sobre una supuesta amenaza del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre un ataque con misiles contra Reino Unido. «Lo que ha dicho Johnson no es cierto. De forma más precisa, es mentira. No sé si es una mentira consciente, sobre la que habría que preguntarse por qué ha dado esta versión, o si es inconsciente, dado que no entendiera de lo que le hablaba Putin», ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov.

«Repito de nuevo y de forma oficial. Es mentira. No hubo amenazas con misiles», ha manifestado, antes de desvelar que «hablando sobre los desafíos a la seguridad de Rusia, Putin respondió que, si Ucrania se unía a la OTAN, el potencial despliegue de misiles de la OTAN o Estados Unidos en las fronteras implicaba que uno de ellos podría llegar en minutos a Moscú». Asimismo, Peskov ha declinado pronunciarse sobre un documental emitido por la cadena de televisión británica BBC en la que figuran las declaraciones de Johnson, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. «Si el resto de la película va en la misma línea (que las declaraciones del ex primer ministro de Reino Unido), aconsejamos que no pierda el tiempo (viendo el documental)», ha remachado.