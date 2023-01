Las autoridades de Ucrania han pedido este jueves a España y otros países de la comunidad internacional enviar cuanto antes tanques 'Leopard' al país para hacer frente a las fuerzas rusas no solo para salvaguardar el futuro y bienestar de los ucranianos sino también "por el bien de sus propios ciudadanos". El ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba, y el de Defensa, Oleski Reznikov, han aplaudido en un comunicado conjunto la decisión de Reino Unido de "transferir su primer escuadrón de tanques 'Challenger 2' a Ucrania". Sin embargo, han lamentado que "no son suficientes para lograr los objetivos a nivel operacional" de las fuerzas ucranianas. Es por ello que han solicitado a los países que posean carros de combate 'Leopard 2', como Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Grecia, Países Bajos, Polonia, Noruega y España, entre otros, que hagan entrega de los tanques, que "serán utilizados de forma responsable y exclusivamente para proteger la integridad territorial de Ucrania en el marco de las fronteras reconocidas a nivel internacional". "Apelamos a todos esos países que poseen capacidades apropiadas para unirse a la iniciativa de establecer una coalición internacional para suministrar carros de combate a Ucrania y hacer sus contribuciones a esta causa", han indicado antes de incidir en la importancia de "tomar esta medida por el bien de millones de ciudadanos ucranianos que seguirán en peligro mortal ante la agresión de un Estado terrorista si Ucrania no recibe los refuerzos necesarios en el momento oportuno". En este sentido, ambos ministros han resaltado que existe la necesidad de "detener cuanto antes los crímenes cometidos en suelo ucraniano" para defender "el derecho de cada nación del mundo a elegir su destino sobre su propio territorio". "Por el triunfo de los valores universales de nuestra civilización; la paz, la libertad y la democracia", han puntualizado. Asimismo, han hecho hincapié en que la "guerra criminal de Rusia contra Ucrania, que comenzó hace casi un año, sigue siendo la mayor amenaza para la seguridad internacional y un desafío sin precedentes para la comunidad internacional desde la Segunda Guerra Mundial". "Esta guerra supone además un peligro adicional para la comunidad euroatlántica si tenemos en cuenta que Rusia busca destruir la seguridad europea y socavar la viabilidad de la democracia como forma de vida", han sostenido antes de recordar que la crisis alimentaria provocada por la guerra ha "provocado graves consecuencias en muchos países de África y Asia". Además, han puntualizado que Rusia "sigue teniendo como objetivo destruir uno de los mayores Estados de Europa para exterminar la nación ucraniana". "Lo hace llevando a cabo crímenes de guerra y contra la Humanidad, lo que incluye la matanza de civiles, bombardeos masivos sobre ciudades pacíficas y la destrucción de infraestructuras civiles", han afirmado. "Hay mucho por hacer para aumentar el potencial de Ucrania en materia de defensa. Nuestro país está agradecido con más de medio centenar de Estados que han entregado ayuda militar, pero Rusia sigue teniendo ventaja en materia de armas, equipamiento y tropas. Siguen con sus ofensivas en el este de Ucrania", han continuado. Kuleba y Reznikov han alertado de que Rusia "prevé un aumento de las hostilidades", especialmente para "vengarse de sus propios fracasos" en el marco del conflicto", y han subrayado que la principal necesidad del país es "el aumento de las capacidades de ataque con la ayuda de tanques occidentales".