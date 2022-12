El Ministerio de Salud palestino ha informado de que una joven de 16 años ha fallecido este domingo tras recibir un disparo en la cabeza por parte de las tropas del Ejército de Israel en la ciudad de Yenín, Cisjordania. La joven, Jana Majdi Essam Zakarna, habría fallecido cuando se encontraba en el tejado de la vivienda familiar. Su cuerpo se habría encontrado tras la retirada de las Fuerzas Armadas israelíes, informa la agencia de noticias palestina Wafa.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían herido a otros dos ciudadanos -por heridas en los miembros inferiores- y detenido a tres palestinos en el marco de una redada en la ciudad cisjordana de Yenín. Las FDI han explicado que los tres detenidos están arrestados porque se sospecha que están involucrados «en actividades terroristas».

«Durante el operativo, varios sospechosos lanzaron explosivos y efectuaron disparos masivos contra los efectivos, quienes dispararon contra hombres armados», ha descrito el Ejército israelí, que ha matizado que no hay soldados heridos. Un portavoz militar israelí ha afirmado que el Ejército está investigando los informes sobre la muerte de Zakarna, informa el periódico 'The Times of Israel'.

«Se conoce una acusación sobre el asesinato de un civil palestino», recogen las FDI a través de una publicación en su perfil de la red social Twitter. No obstante, han aseverado que las fuerzas de seguridad «seguirán actuando en la lucha contra el terrorismo siempre que sea necesario y se esforzarán por evitar perjudicar a quienes no estén implicados».