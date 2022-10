Una treintena de activistas de Greenpeace ocupan el Parlamento británico

En torno a una treintena de activistas climáticos de la ONG Greenpeace han ocupado este lunes el Parlamento de Reino Unido en protesta por la «pobreza energética» a la que se enfrenta parte de la sociedad británica. Según ha denunciado la sección británica de Greenpeace en su perfil oficial en Twitter, «mientras el Gobierno está en caos, casi siete millones de personas se enfrentan a la pobreza energética». «Necesitamos que el próximo gobierno impulse un impuesto sobre las ganancias extraordinarias adecuado para aislar los hogares y mantener a la gente abrigada este invierno», ha dicho.

La ONG ha informado más tarde de que los activistas accedieron a Westminster como turistas y ocuparon el vestíbulo central para leer testimonios de personas que se enfrentan a elevadas facturas. También han desplegado una pancarta en la que se podía leer 'El caos cuesta vidas', según recoge el diario The Guardian. «Rishi Sunak ya debería haberse dado cuenta del gran error que cometió al bloquear los planes para hogares más cálidos y no gravar adecuadamente a los gigantes de los combustibles fósiles», ha dicho el coordinador ejecutivo de Greenpeace, Will McCallum, recriminando al ahora primer ministro británico sus decisiones cuando era ministro de Finanzas.e