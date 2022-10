La Policía Metropolitana de Londres ha informado este sábado que las dos activistas ecologistas que el viernes lanzaron sopa de tomate contra el cuadro 'Los Girasoles' de Vicent Van Gogh en la Galería Nacional de Londres serán acusadas de un delito de «daños criminales» al marco del cuadro. Las dos mujeres, de 20 y 21 años, comparecerán este sábado ante el Tribunal de la Magistratura de Westminster. Este mismo tribunal investiga a otra mujer por dañar el cartel de la sede principal de Scotland Yard en Londres, informa la cadena Sky News.

Las activistas se plantaron frente a la obra y arrojaron sobre ella dos latas de conserva de sopa de tomate para acto seguido pegar sus manos a la pared. «¿Qué vale más? ¿El arte o la vida?», planteó una de ellas. «¿Estáis más preocupados por la protección de una pintura que por la del planeta?», dijo en un vídeo difundido por el grupo Just Stop Oil. El museo ha informado de que el suceso tuvo lugar en torno a las 11.00 del viernes (hora local) y derivó en el desalojo de la sala. La Policía ha explicado en Twitter que varios agentes llegaron «rápidamente» al lugar y procedieron a la detención de las dos activistas que han manchado el cuadro, «por daños y violación de la propiedad». La Galería Nacional ha aclarado que «la pintura no ha sufrido daños», aunque no así el marco, que presenta algunos «menores».

La obra, pintada en 1888, es una de las siete representaciones de girasoles que Van Gogh pintó a finales del siglo XIX para decorar su casa en Arles antes de una visita de su amigo Paul Gauguin. La campaña Just Stop Oil lleva dos semanas de movilizaciones con protestas en torno al Parlamento y en otros puntos clave de Londres y es la segunda vez que atacan obras de Van Gogh: en junio se pegaron a 'Melocotonero en flor', de 1989, en la Galería Courtauld de Londres. También es la segunda acción en la Galería Nacional, después de que en julio dos activistas se pegaran a 'El Carro de Heno' de John Constable. Igualmente han sido objetivo de las protestas 'Mi corazón está en las Tierras Altas' de Horatio McCulloch en la Galería de Arte Kelvingrove de Glasgow y una copia de 500 años de 'La última cena' de Leonardo Da Vinci en la Real Academia de Londres. El pasado fin de semana, más de un centenar de personas fueron detenidas en el marco de las movilizaciones promovidas por organizaciones ecologistas.