No, no es verdad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha recomendado a los ciudadanos que se vacunen ante la llegada del huracán Ian al sureste del país a finales de septiembre. El vídeo viral que se ha compartido en las redes sociales y se comparte como si fuese actual es de 2021, en el que sí aconsejaba vacunarse para evitar contagios por COVID en el caso de ser evacuados a refugios comunitarios en época de ciclones.

Perfiles de Facebook, Twitter y Telegram difunden unas declaraciones de Biden dirigidas a los residentes en Florida, la costa del Golfo o Texas, a quienes explica que «una parte vital de la preparación para la temporada de huracanes es ir a vacunarse», porque «todo es más complicado» si no se está vacunado y llega un desastre natural. El vídeo ha sido difundido en redes sociales desde hace semanas, cuando el huracán Ian, de categoría 4, alcanzó tierra en la costa oeste de Florida. El vídeo es totalmente falso y está sacado de contexto. Lo que si que es cierto, es que el presidente estadounidense realizó un discurso el pasado 28 de septiembre para avisar del peligro real de Ian, como se puede comprobar en la página web de la Casa Blanca. «Quiero repetir lo que dije ayer a la población de Florida: esta tormenta es increíblemente peligrosa, como es obvio. Es una amenaza para la vida. Deben obedecer todas las advertencias e instrucciones de los oficiales de emergencia», aseguró. Y aconsejó: «No den nada por hecho. Utilicen el criterio de ellos, no el suyo. Evacúen cuando se les ordene. Estén preparados. Los avisos de tormenta son reales. Los avisos de evacuación son reales. El peligro es real». El fragmento del vídeo de Biden que se ha hecho viral en redes sociales omite momentos clave de los comentarios del mandatario, pronunciados antes de una sesión informativa con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), Seguridad Nacional y equipos de respuesta de covid-19.