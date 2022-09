El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que Rusia no se desviará de su rumbo soberano y que, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, seguirá promoviendo una agenda internacional «unificadora» en un mundo en el que la hegemonía de algunos países no puede ser eterna. «En lo que respecta a Rusia, no nos desviaremos de nuestro rumbo soberano», señaló, durante la ceremonia de aceptación de credenciales de 24 nuevos embajadores, la primera desde que el mandatario lanzara hace siete meses su campaña militar en Ucrania.

«Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU tenemos la intención de continuar promoviendo una agenda internacional unificadora, contribuir a la búsqueda de respuestas efectivas a los numerosos desafíos y amenazas de nuestro tiempo y ayudar a resolver conflictos regionales agudos», añadió. Putin reveló que el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, defenderá esta postura durante la Asamblea General de la ONU. El jefe del Kremlin reiteró que hay en marcha un proceso acelerado de transformación profunda de toda la arquitectura de las relaciones internacionales hacia «un mundo multipolar más democrático y justo». Sostuvo que este enfoque fue confirmado en la reciente cumbre en la ciudad uzbeka de Samarcanda de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), integrada por Rusia, China, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, la India y Pakistán. «Aquellos países que están convencidos de que el mundo moderno debe ser policéntrico y basado en las normas universalmente reconocidas del derecho internacional, los principios de seguridad igual e indivisible, la cooperación respetuosa con el papel central de coordinación de la ONU, estos países conforman la organización que mencioné», dijo. «Este enfoque está atrayendo a más y más seguidores», aseguró en referencia a la incorporación de Irán y el deseo de otros países como Bielorrusia de sumarse también. Putin señaló, no obstante, que, «lamentablemente, el desarrollo objetivo hacia la multipolaridad tropieza con la resistencia de quienes pretenden mantener el papel de hegemonía en los asuntos mundiales y controlarlo todo: América Latina, Europa, Asia y África». «Debo decir que este poder hegemónico lo hizo bien durante bastante tiempo, pero no puede seguir así para siempre, es imposible», subrayó. En su opinión, para fortalecer esta posición, «se introducen sanciones ilegítimas, se ejerce presión sobre todos los vectores, incluida Rusia, pero quienes hacen esto ven que sus acciones tienen consecuencias negativas para ellos» mismos, aseveró. El presidente ruso afirmó que «los Estados completamente inocentes, especialmente los países en desarrollo y los pobres, sufren con esa política».