La gigantesca imagen del abrazo entre un soldado ucraniano y otro ruso plasmada en un mural en la ciudad australiana de Melbourne, fue borrada tras la indignación de parte de la comunidad ucraniana en Australia, incluido el embajador, y centenares de usuarios en las redes sociales que la consideraron «ofensiva». «Mi intención nunca fue hacer daño a nadie por eso la hice y me quedé hasta las 3 de la mañana para pintar sobre ella», dijo este lunes el autor de este mural, el artista australiano Peter Seaton, conocido como CTO, a la emisora pública ABC, al referirse a esta imagen que este lunes está cubierta por una capa gris.

El mural titulado «La paz antes que los pedazos», que realizó CTO tras ocho meses de consultas con diversos miembros de la comunidad en una pared exterior de casi diez metros de la ciudad de Melbourne, se «centra en la resolución de la paz entre Ucrania y Rusia», según el portal del artista. Pero la representación del abrazo en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania, ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, el 24 de febrero de este año, generó un fuerte debate en las redes sociales en torno a la corrección política y la sensibilidad humana y el arte. El embajador de Ucrania en Australia, Vasyl Myroshnychenko, dijo en un tuit el sábado que la imagen es «totalmente ofensiva para todos los ucranianos». «El artista no tiene ni idea de la invasión de Ucrania por parte de los rusos y es decepcionante verlo hecho sin consultar a la comunidad ucraniana de Melbourne», agregó. Art 4 Ukraine Australia aseguró que le había pedido a Seaton que abandonara su proyecto debido a «la naturaleza insensible de la imagen» y su «inapropiado mensaje», según publicó el fin de semana el diario The Age.

¡Así debe ser! Melbourne, un mural que representa a un militar ruso y a un militar ucraniano abrazados! Somos hermanos❤️ pic.twitter.com/cxODzUMNfc — Sarah Ilych (@Sarah83336937) September 4, 2022

Por su lado, la socióloga de la Universidad de Sídney Olga Boichak advirtió el sábado en Twitter que la creación de «una falsa equivalencia es peligrosa» al advertir que la obra de CTO, «deslegitima las experiencias de resistencia vividas». La académica también mencionó que en Rusia se han visto similares en los que aparecen «víctimas y agresores» en «igualdad de condiciones». Por otro lado, el artista chino-australiano Badiucao hizo una caricatura del abrazo de esos dos soldados, en el que se añade una puñalada en la espalda perpetrada por el ruso al ucraniano, que también fue compartida en las redes sociales. «Arreglé el vergonzoso y ofensivo mural en Melbourne con el verdadero rostro de la brutalidad y los crímenes de guerra de Rusia desde su invasión en Ucrania», remarcó en su tuit Badiucao. «¿Qué ha pasado con la libertad de expresión? Un artista pintará encima de un mural 'totalmente ofensivo' en Melbourne tras el enfado de la comunidad ucraniana», se preguntaba anoche en Twitter Greg Barns, abogado y consultor en la campaña para liberar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Seaton subrayó a la ABC que si bien es consciente de que «la gente puede ofenderse porque es la naturaleza del arte» y aseguró que su intención no era ofender. El artista de Melbourne, que tiene como uno de sus atractivos turísticos los grafitis y murales callejeros, admitió que su decisión de borrarla probablemente se deba a la presión y a los insultos y críticas en las redes sociales. Seaton, que comenzó a promocionar la obra la semana pasada, vendía la obra como fichas no fungibles, cuyos beneficios iban a ser donados a la organización contra la guerra World Beyond War.