Truss y Sunak se disputarán la sucesión de Boris Johnson

La ministra de Exteriores de Reino Unido, Liz Truss, y el exministro de Hacienda Rishi Sunak se disputarán la sucesión de Boris Johnson como líder de los 'tories' y primer ministro del país tras una nueva votación en la que ha quedado eliminada la secretaria de Estado de Comercio de Reino Unido, Penny Mordaunt. La carrera para elegir al próximo 'premier' británico --que funciona a base de descartar al menos votado-- ha dejado sobre la mesa los nombres de Sunak y Truss, que se han hecho con 137 y 113 votos, respectivamente.

Sunak ha aprovechado la ocasión para garantizar que «trabajará día y noche para hacer llegar el mensaje de los conservadores a todo el país». «No os decepcionaré, trabajaré o más rápido posible para restaurar la confianza en la economía y reunir al país. Sé que podemos hacerlo», ha sostenido. Además, ha hecho hincapié en que «es el único que puede hacer frente a (Keir) Starmer», el líder del opositor Partido Laborista. «Truss no puede», ha afirmado. Truss, por su parte, no ha tardado en agradecer la «confianza» depositada en ella y ha asegurado que está «preparada para darlo todo desde el día uno». «Quiero también dar las gracias a todos los candidatos que se han presentado porque cada uno ha contribuido enormemente a lo que es el Partido Conservador», ha dicho.

«Como primera ministra trataré de unificar el partido y gobernar de acuerdo a los valores conservadores», ha aseverado antes de comprometerse a bajar los impuestos y lograr un crecimiento económico. En este sentido, ha dicho estar «orgullosa de formar parte del partido» y ha garantizado que «demostrará la próxima semana a todos los miembros del partido por qué es la persona adecuada para liderarlo». Mordaunt, que ha obtenido 105 votos y ha quedado en tercer lugar, ha dado las gracias a sus seguidores y ha aquellos que han abogado por la «unidad del partido».

«Siempre rindo homenaje a aquellos que se ponen por delante. La política no es fácil, puede ser un lugar de división. Tenemos que prender a trabajar juntos y centrarnos en el trabajo que debe realizarse», ha aseverado, según informaciones de la cadena BBC. «Estoy orgullosa del Brexit. Mi campaña puso de manifiesto una visión positiva para el país al que tanto quiero. Nuestra misión no es solo la de cumplir con lo que hemos prometido sino la de luchar contra los laboristas en las próximas elecciones», ha manifestado. Estaba previsto que se conociera este miércoles los dos candidatos definitivos entre los que saldrá el sucesor de Johnson, si bien el partido no realizará la última votación hasta que finalice el verano. Así, estos dos candidatos se someterán a una votación por correo en la que participarán unos 200.000 militantes del partido. Está previsto que el nuevo líder conservador y por consiguiente el nuevo primer ministro británico se anuncie el 5 de septiembre.