El Reino Unido registró este martes su día más caluroso, con una temperatura récord de 39,1 grados, pero se espera que el termómetro suba más, según cifras provisionales facilitadas por la Oficina de Meteorología del país (Met, en inglés). El lugar con los 39,1 grados quedó registrado en la localidad de Charlwood, en el condado de Surrey, al oeste de Londres, por lo que el país supera el último récord de 2019, con 38,7 grados.

Gran parte de Inglaterra está en alerta roja por la ola de calor, mientras que el resto del territorio del Reino Unido permanece en ámbar -una menos que la roja- por las elevadas temperaturas. Estas temperaturas son «excepcionales» ya que pueden tener impacto «en las personas y la infraestructura», indicó la Met.

Las autoridades han pedido a la población que mantenga un alto nivel de hidratación, que cierre las cortinas de casa y no se exponga al sol en la mitad del día, y también que evite viajar a menos que sea absolutamente esencial. En el caso de la capital británica, Transport for London (TfL), que opera la red del transporte de la ciudad, pidió también que la gente no viaje a menos que sea esencial, ya que anticipa cancelaciones y retrasos en los trenes del metro. Varios servicios ferroviarios, sobre todo las conexiones entre Londres y el norte de Inglaterra, sufrieron cancelaciones.

Este pasado lunes el aeropuerto británico de Luton, al norte de Londres, se vio obligado a suspender temporalmente los vuelos, tanto de salida como de llegada, por los desperfectos causados sobre una parte de la pista a causa de las altas temperaturas.