Últimas noticias de la guerra en Ucrania

China niega que Rusia le haya pedido apoyo militar para invadir Ucrania

«Es completamente falso, es pura desinformación. China ha expuesto su posición sobre la crisis en Ucrania de forma clara y consistente. Jugamos un papel constructivo y evaluamos la situación de manera imparcial e independiente. Denigrar la posición de China no es algo aceptable», dijo hoy en rueda de prensa el portavoz de Exteriores Zhao Lijian. Según los funcionarios estadounidenses, citados entre otros medios por CNN y The New York Times, China pudo haber dado ya una respuesta y afirmaron que de darse tal asistencia, podría cambiar la "situación de las fuerzas" sobre el terreno y ser un contrapeso a las duras sanciones impuestas a la economía rusa por parte de occidente.