Jersón es una de las ciudades más grandes de Ucrania, situada a las orillas del mar Negro y desde la madrugada de este jueves ha sido tomada por las tropas rusas, según informan numerosos medios. El alcalde de la ciudad, Ihor Kolijaiev, confirmó que había mantenido conversaciones con las tropas invasoras, aunque en un primer momento no confirmó que la ciudad estuviera tomada. «No les hice promesas. No puedo prometer que solo estoy interesado en la viabilidad normal de nuestra ciudad! Simplemente pedí no disparar a la gente. No tenemos fuerzas armadas ucranianas en la ciudad, solo civiles y personas que quieren vivir aquí», ha dicho en su perfil oficial de Facebook.