El Comité Paralímpico Internacional (CPI) no permitirá finalmente la participación de Rusia y Bielorrusia en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se inauguran este viernes en Pekín debido a «las amenazas de no competir» de otros país que le han obligado a cambiar de opinión en 24 horas. Este miércoles, el organismo confirmó que los deportistas de estos dos países podrían competir en la cita como neutrales y que no les iba a vetar por la invasión rusa a Ucrania, una medida que despertó críticas por no estar en consonancia con lo que estaban haciendo la mayor parte de las federaciones al respecto. «Tras una reunión especialmente convocada, la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional ha decidido rechazar las entradas de los atletas del Comité Paralímpico Ruso y del Comité Paralímpico Bielorruso en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022», señaló el CPI en un comunicado en su página web.