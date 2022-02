Ucrania pide no salir de casa en Donetsk por riesgo de atentados

El servicio secreto ucraniano (SBU) ha instado a los residentes de la provincia de Donetsk, en el este del país, a no salir de casa ni utilizar el transporte público por el riesgo de atentados terroristas. «El servicio de comunicaciones de la SBU del Ministerio de Defensa de Ucrania (...) informa del riesgo de atentados contra infraestructuras de Donetsk par parte de los servicios secretos rusos», ha explicado la SBU en Facebook.

La agencia ha denunciado que hay un intento de desestabilizar la situación en Donetsk y el resto de territorios controlados por fuerzas prorrusas y poder así acusar a Kiev de estos atentados. Además, la SBU ha denunciado una «guerra híbrida» por parte de Rusia ante las denuncias de las autoridades sobre un posible ataque ucraniano contra Donetsk y Lugansk.

«Son falsas, una mera herramienta de desestabilización que no se corresponde con la realidad», ha indicado. La agencia ha explicado que sus agentes están trabajando para evitar provocaciones, atentados, sabotajes u otros intentos de agravar la situación. «Compatriotas, estad en calma, no caigáis en el pánico y no caigáis en ninguna provocación», ha añadido la SBU.