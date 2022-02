La Comisión Europea (CE) advirtió este jueves de que la plataforma que proveen los Juegos Olímpicos «no debería usarse para propaganda política», preguntada por el encuentro que el presidente ruso Vladímir Putin, y el chino, Xi Jinping, celebrarán en la jornada de inauguración de los Juegos de Invierno en Pekín, en plena crisis militar entre Rusia y Ucrania. «Los grandes eventos deportivos, como los Juegos Olímpicos, suelen tener una audiencia universal y pueden ser instrumentales para expandir valores positivos y promover la libertad y los derechos humanos a nivel global. Estamos listos para contribuir a eso, pero dichas plataformas no deben usarse para la propaganda política», dijo en rueda de prensa la portavoz comunitaria Nabila Massrali.

Sobre el boicot diplomático que algunos países están llevando a cabo por el historial de Pekín en cuanto al respeto a los derechos humanos -que ha hecho que los líderes de países como Estados Unidos, Australia o el Reino Unido, entre otros, no acudan a la inauguración de la cita olímpica- la portavoz recordó que la competencia para tomar esta decisión la tienen los Estados miembros de la Unión, no Bruselas, que solo tiene un papel «de apoyo».

«Estamos comprometidos con contribuir a promover y proteger la integridad del deporte y a reforzar el respeto universal por los derechos humanos», añadió Massrali. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, viaja a China para cerrar una quincena de acuerdos con su homólogo chino, Xi Jinping, y asistir a la inauguración de los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno, que arrancan este viernes en Pekín.

Ambos líderes suscribirán una declaración conjunta sobre «relaciones internacionales en una nueva época de desarrollo global» que «reflejará las posturas comunes de Rusia y China sobre los problemas mundiales más importantes, incluido los de seguridad». Según Moscú, Pekín respalda las exigencias de Rusia de garantías de seguridad «porque comparte la postura de que la seguridad de un Estado no se puede garantizar afectando la seguridad de otros países».

India se suma al boicot diplomático

El Gobierno indio anunció este jueves que el máximo responsable de su embajada en China no acudirá a las ceremonias de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, que comienzan mañana, tras acusar al anfitrión de politizar el evento, uniéndose así al boicot diplomático sugerido por Estados Unidos. «Es lamentable que China haya elegido politizar un evento como los Juegos Olímpicos. Deseo informar de que nuestro encargado de negocios de la embajada de la India en Pekín no asistirá ni a la ceremonia de inauguración ni a la de clausura», explicó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Arindam Bagchi.

La India ha tomado esta decisión después de que un integrante del PLA (Ejército Popular de Liberación de China), que participó en 2020 en un sangriento enfrentamiento fronterizo en el Himalaya contra soldados indios, formase parte del tradicional relevo de la antorcha olímpica, según reportó el diario chino Global Times. Dicha confrontación, que tuvo lugar en el valle de Galwan, supuso la peor crisis fronteriza entre ambos países en 45 años, y se saldó con la muerte de 20 soldados indios, mientras que 76 resultaron heridos.

Por su parte, China reconoció el fallecimiento de cuatro de sus soldados. Las redes sociales indias respaldaron la decisión de no enviar representación política al evento, y la emisora pública Prasar Bharati, a cargo de la Red de Televisión Doordarshan y All India Radio, anunció que no retransmitiría en directo ninguna de las ceremonias de apertura y clausura.