El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha preguntado este sábado en Valladolid qué van a ganar los europeos con la ampliación de la OTAN hacia Ucrania y la entrada de ese país en el Tratado Atlántico Norte y ha advertido de que ir a la guerra con Rusia puede resultar peligroso por tratarse de una potencia nuclear. A su juicio Europa no tiene «el más mínimo interés» en que haya una confrontración militar en suelo europeo con un país que tiene armas nucleares y los españoles no son tontos como cree la ministra de Defensa y saben que la OTAN es «una alianza militar para proteger los intereses de Estados Unidos». Para el también exvicepresidente del Gobierno de España, lo que está en juego ahora es «si Europa pinta algo» en la negociación del conflicto, ya que tanto Alemania como Francia han dicho que quieren negociar. «¿Qué tenemos que ganar los europeos con la ampliación de la OTAN hacia Ucrania?», se ha preguntado Iglesias, que ha agregado que eso no quiere decir que sea «pro ruso» pero tampoco «pro Estados Unidos» sino «pro paz».