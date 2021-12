El 90 % de las personas que están hospitalizadas y en unidades de cuidados intensivos (UCI) por tener la COVID-19 en Perú no se ha vacunado o no ha completado las dos dosis necesarias, afirmó este viernes el ministro peruano de Salud, Hernando Cevallos. «Esto no tiene que ver con opiniones, sino con evidencia científica. La vacunación contra la covid-19, junto con las medidas de prevención, es el arma más importante que tenemos para enfrentar la pandemia», remarcó el ministro.

El último reporte oficial señaló que, hasta este viernes, en Perú se han aplicado más de 46,7 millones de vacunas y que se tiene actualmente a 20,59 millones de personas con las dos dosis, lo que comprende al 73 % de la población objetivo del país, establecida a partir de los 12 años. El Gobierno también espera recibir en la primera quincena de enero las dosis para vacunar a los menores de entre 5 y 11 años, con el objetivo de que la población escolar esté vacunada para comenzar el año escolar de 2022, en el que se espera que clases presenciales se reanuden por completo, después de que la mayoría de los estudiantes lleven dos años sin acudir a las escuelas. Sin embargo, aún hay millones de personas que han recibido solo una dosis o no tienen ninguna, por lo que las autoridades insisten en la necesidad de vacunarse e incluso han prohibido el acceso a sitios públicos cerrados a los que no cuenten con la pauta completa. Perú acumula desde el inicio de la emergencia sanitaria más de 2,2 millones de casos confirmados, de los que más de 202.000 han fallecido, lo que le hace tener la tasa de mortalidad más alta del mundo por esta enfermedad.