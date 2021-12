El arzobispo de París renuncia tras conocerse su relación con una mujer

El papa Francisco ha aceptado la renuncia del arzobispo de París, Michel Aupetit, quien puso su cargo a disposición del pontífice después de que la prensa francesa revelara que mantuvo una relación con una mujer en 2012. «El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Archidiócesis Metropolitana de París (Francia) presentada por S. E. Mons. Michel Aupetit», anunció el Vaticano en un comunicado divulgado este jueves.

«Al mismo tiempo nombró a S. E. Mons. Georges Pontier Administrador Apostólico sede vacante et ad nutum Sanctæ Sedis de la misma Archidiócesis», se añade en la escueta nota. c anunció el pasado viernes que había puesto su cargo a disposición de Francisco tras negar las informaciones publicadas por el semanario Le Point, según las cuales habría tenido un idilio con esa mujer, pero reconocer una «relación ambigua», según la diócesis, lo que le llevó a apartarse «para no perjudicar» a la institución. «Los dolorosos acontecimientos de la semana pasada, sobre los que ya he hablado, me llevaron a poner mi misión en manos del papa Francisco para preservar la diócesis de la división que siempre provocan la sospecha y la desconfianza», aseguró este jueves el ya exarzobispo sobre la decisión del pontífice. Aupetit, que se despidió de la «pesada carga de la diócesis de París tratando de cumplirla con fervor y dedicación", dijo tener «el corazón profundamente en paz» tras reconocer que le habían «preocupado mucho los ataques» de los que, aseguró, ha sido objeto.