El opositor cubano Yunior García dice que no va a «dar el gusto» a la dictadura y no pedirá asilo en España

El opositor cubano Yunior García, que llegó este miércoles a España, ha dejado claro que no tiene intención de pedir asilo porque no quiere «dar el gusto» a la dictadura y ha pedido que se abandone la imagen «casi infantil» que se tiene del régimen de Miguel Díaz-Canel. García, uno de los fundadores del movimiento Archipiélago y de los promotores de las fallidas marchas contra el Gobierno cubano del 15N, ha sostenido que el Gobierno cubano dejó de ser de izquierda y es una «tiranía» compuesta por una «casta» de dirigentes que viven como «burgueses».

Asimismo, ha negado que su salida suponga una «victoria» para el régimen ya que lo que buscaban era silenciarle pero con su salida no han conseguido arrebatarle su voz y poder contar al mundo lo que está pasando. «Lo que existe en Cuba es fascismo, no se puede llamar de otra manera lo que viví en los últimos días», ha subrayado en referencia a las amenazas y el acoso del que ha sido objetivo. «¿Cómo puede creer alguien que eso es de izquierdas?», ha planteado, asegurando en que si es así, puesto que és es de izquierda «me avisan que me retiro».

España ha concedido a Yunior García un visado de corta duración

El Gobierno ha concedido al líder opositor cubano Yunior García «un visado de corta duración y de validez territorial limitada», según han informado hoy a Efe fuentes del Ejecutivo. Este tipo de visado, contemplado en el Espacio Schengen, se expide en casos especiales como razones humanitarias o compromisos y obligaciones internacionales.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado a Efe que ha sido este tipo específico de visado el que se ha concedido a Yunior García para que viajara este miércoles a Madrid.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha explicado también este jueves que el Gobierno facilitó «documentalmente» que el líder opositor cubano llegara a España y que no tuviera «dificultades». «Nos preocupa la situación en Cuba y lo que queremos es ayudar a los cubanos y a su bienestar, y que se garanticen los derechos», aseguraba Bolaños en una entrevista en Onda Cero.

Bolaños ha explicado que se planteó «la posibilidad» de que Yunior García saliera de Cuba y lo que hizo el Gobierno español fue «facilitar documentalmente» que pudiera llegar a España. Tras llegar el miércoles a Madrid, hoy Yunior García ha ofrecido una conferencia de prensa en la que ha afirmado que no ha pedido asilo en España, que su visado es de 90 días y que volverá a su país, pero justificaba su salida de la isla porque «si el régimen cubano me quita la voz, ellos hubieran ganado».

«Volveré a Cuba cuando se me pase la rabia», ha dicho García Aguilera en una multitudinaria rueda de prensa, en la que ha relatado las presiones que ha sufrido por parte del Gobierno cubano y las razones que le llevaron a él y a su mujer a salir de Cuba.